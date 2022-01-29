聽新聞
test
0:00 / 0:00
春節連假首日 蘇花路廊、中橫公路交通順暢
今天是春節連續假期首日，花蓮新城警分局表示，台9線蘇花路廊南下車潮自清晨5時起湧現，維持車多順暢；台8線、台14甲線雙向車流量不多，交通順暢。
交通部公路總局上午發布新聞稿指出，春節連假第一天，宜蘭、花蓮地區陰雨，蘇花路廊清晨5時起南下方向出現車潮，7時進入高峰，每小時交通量維持800至900輛，截至上午10時，宜蘭南下花蓮車流量逾6000輛，南下時間約86分鐘。
花蓮新城警分局長林育旺接受媒體聯訪指出，蘇花路廊南下車流稍多但順暢，車速可維持時速60公里以上，分局派員機動巡邏查看車流狀況，若遇車潮立即通報勤務中心，將調派警力排除，以防塞車。
新城警分局指出，中橫公路、台14甲線部分，合歡山昨天晚間氣溫攝氏3.5度，氣溫濕冷，上山人潮不多，截至今天上午，沿線車流量小，各景點停車秩序良好，交通順暢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言