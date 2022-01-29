東管處轄內遊客中心 大年初一到初六服務不間斷

春節9天假期，東管處歡迎民眾到訪東海岸，東管處轄區內各遊客中心除除夕休館外，大年初一到初六服務不間斷。

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處長林維玲今天告訴中央社記者，東管處轄管8處遊客中心，除綠島遊客中心因整修休館，餘7處小野柳、都歷、三仙台、八仙洞、奚卜蘭、秀姑巒溪及花蓮遊客中心僅除夕休館一日後即正常開館。

其中都歷遊客中心將於2月1日（初一）至2月4日（初四）上午10時、下午1時辦理春節「新春集章轉轉樂」，每場限額30人，遊客可前往小試身手；遊客中心2樓海洋區迴廊預計自1月29日起至5月31日進行「心光在家~J 工廠&W工坊環保藝術燈展」，免費參觀，保證驚豔。

成功海洋環境教室因整修暫移成功故事館，除1月30日 （除夕）休館外，春節期間規劃餘成功鎮成功海濱公園及新港漁港辦理「認識成功、守護海洋淨灘活動」，凡參加者可獲得精美浮石玻璃瓶紀念品，每日限量20份。

另外，東管處都歷處本部園區的「阿美族民俗中心」，1月31日（除夕）至2月1日（初一）休園，其餘時間Amis旮亙樂團每日上午11時及下午1時30分、2時30分有3場次的演出。

另三仙台遊憩區的「努瓦里岸文化劇場」，除1月31日 （除夕）至2月1日（初一）休業外，其餘時間Paw Paw鼓樂團每日上午11時及下午2時演出。

東管處所屬賣店部分，林維玲表示，成功晉領號（賞鯨業者）、都蘭月光小棧、都蘭國入境大廳及長濱驛站春節期間暫不營運；另除少部分賣店1月31日（除夕）、2月1（初一）休息外，其餘大多數賣店春節期間均照常營業。

露營區除花蓮瑞穗露營區正常營業外，餘花蓮磯崎、石梯坪及台東小野柳露營區均因整修中暫停營業。