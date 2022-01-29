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春節連假首日交通順暢 注意國道5大地雷路段

選基隆市長謝國樑提電動機車政策 議會國民黨議員支持

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
選基隆市長謝國樑提電動機車政策，議會國民黨議員支持。圖／謝國樑辦公室提供
選基隆市長謝國樑提電動機車政策，議會國民黨議員支持。圖／謝國樑辦公室提供

國民黨基隆市長參選人、前立委謝國樑，去年提出「Let’s go 電動一下」電動環保機車政策，將以「團購」概念推行電動機車計畫，幫年輕人爭取福利。基隆市議會黨團今表態支持，未來將協助推動，議長蔡旺璉說，這個政見對基隆來說是正確的構想，還可以鼓勵青年發揮愛心，站在市議會的立場，一定盡全力支持。

謝國樑去年提出「Let’s go 電動一下」電動環保機車政策，將以「團購」概念來推行電動機車計畫，計畫結合環保與公益，只要符合資格，並配合政府一同推動公益、幫助弱勢，即可免費獲得1輛電動機車，首波目標在2026年達5萬輛，希望推展到全國。

這項政見全體國民黨籍議員表態支持，預計農曆新年期間陸續與謝國樑共同拍攝影片，向市民推薦環保電動機車專案。

議長蔡旺璉今天表示，對20幾歲到30歲初的青年朋友，能夠在剛出社會時得到1輛交通工具，不僅彌補既有交通缺口，也很大程度的減少年輕人的負擔。

國民黨議會黨團書記長張芳麗說，這是很吸引年輕人的政見，因為環保是未來趨勢，年輕人也一定非常嚮往未來能有機會獲得1輛免費的電動機車。副議長林沛祥也說儲全力支持。

謝國樑表示，這次和所有黨籍議員站在一起，對年底地方大選全力以赴，一起讓這項政見實現。面對已有民進黨人士批評他先前立委時期無所作為。謝國樑指選舉不必打口水戰，接下來的年節期間會推出迷你影集「小助理的貼身日記」，細數立委時期的成績反擊。

選基隆市長謝國樑提電動機車政策，議會國民黨議員支持。圖／謝國樑辦公室提供
選基隆市長謝國樑提電動機車政策，議會國民黨議員支持。圖／謝國樑辦公室提供

謝國樑 電動機車 基隆

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