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影／老婦推資源回收車困平交道 員警及時救援驚險1分鐘

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
員警及時救援驚險1分鐘，老婦推資源回收車困平交道。記者游明煌／翻攝
員警及時救援驚險1分鐘，老婦推資源回收車困平交道。記者游明煌／翻攝

基隆市成功路平交道今天上午9點多，警鈴聲響起後，遮斷器也放下，一名老婦推著資源回收推車，被困在平交道內鐵道上，情況危急。幸好當時服守望勤務員警見狀，及時將阿嬤帶出來，化解危機，隨後約1分鐘火車就經過，虛驚一場。

今天上午9點多，基隆下著小雨，突然平交道警鈴聲響起，守望員警吹哨制止車輛進入平交道範圍，發現有一名手推滿載回收物推車的老婦困在平交道內，情況緊急。

鐵路警察局台北分局七堵所所長廖俊德說，當時遮斷器都已放下，老婦困在裡面，警員邱冠瑜、陳旻謙立即上前協助老婦盡速離開軌道區域，安全將她帶離。因距基隆火車站，火車速度並沒有很快，火車約在1分鐘後即通過現場，化解危機，及時救援。

老婦被安全帶出後，對於前幾分鐘受困於平交道內的老婦仍心有餘悸，員警耐心安撫後才讓老婦繼續前往目的地。

基隆 警察 火車站

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