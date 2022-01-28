「好釋攏底迦」 春節遊台東景點可買鳳梨釋迦

「好釋攏底迦」春節期間來台東遊客有福了，台東縣政府輔導在地小農春節期間在台東大小景點、路旁周邊販售鳳梨釋迦，讓遊客隨時可以品嘗到「台東之寶」鳳梨釋迦。

中國去年9月間暫停台灣釋迦輸入，讓台東以往超過9成銷往中國鳳梨釋迦造成嚴重衝擊。台東縣政府今天發布新聞稿表示，12月到隔年3月的鳳梨釋迦產季，目前只能以拓展國內市場為主，又碰上春節期間各大果菜交易市場、宅配和物流等運輸業休息，使得鳳梨釋迦在過年期間通路大為減少。

在地鳳梨釋迦小農年節期間經縣政府農業處輔導協調將結合台東縣台東、東河、鹿野、太麻里等地農會，以及台東縣釋迦生產合作社、鳳梨釋迦自救會等單位，以3、4名小農集結小市集方式，29日起在台東各大景點、農會展售中心旁、省道、縣道等周邊販售鳳梨釋迦，不但「好釋攏底迦」，也要讓遊客連假期間隨時隨地都可以把鳳梨釋迦開心帶回家。

農業處長許家豪告訴媒體，日前有台東鳳梨釋迦小農向台東縣長饒慶鈴反映，春節連續假期各大果菜交易市場、宅配、物流等運輸業都休息，鳳梨釋迦在過年期間通路大為減少。

饒慶鈴立即指示農業處，協助台東縣釋迦生產合作社、鳳梨釋迦自救會、以及台東、東河、鹿野、太麻里農會等單位發起，再由台東縣農會整合的「好釋攏底迦」釋迦小農市集，希望以快速、服務理念，創造出不同以往銷售模式。

許家豪表示，百花齊放的小市集將於29日起至2月6日農曆年節期間，由3、5名釋迦小農自行挑選適合販售不影響交通據點，以自己發財車當作攤位並插上縣政府、縣農會提供的「好釋攏底迦」旗幟及標示牌，讓返鄉或是到台東旅遊遊客，在台東各個角落都能挑選購買及品嘗到「台東之寶」鳳梨釋迦。