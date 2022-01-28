快訊

郭國文開第一槍要解禁福食引朝野怒火 柯建銘鞠躬道歉

北市本土確診+5！足跡曝光 遍布松山、內湖、南港

羅東林業文化園區春節不打烊 敘說昔日林業故事

中央社 / 宜蘭縣28日電

林務局羅東林區管理處今天表示，羅東林業文化園區在農曆春節期間不打烊，除可參觀林業史蹟相關展館，還安排解說員述說園區的歷史文化與生態環境，讓親子享受知性之旅。

林務局羅東林管處育樂課長吳思儀今天接受中央社記者訪問時說，占地約16公頃的羅東林業文化園區曾是太平山木材集散地，保存完整的林業文化景觀，包含重要的林業設施遺跡，如貯木池、運材軌道設施、退役蒸汽機車頭、卸木平台等林業生產設施，承載著老一輩羅東人的回憶與對林業深厚的在地情感。

她說，園區內如今也將多棟舊有房舍整修成為特色林業展示館，像是「森活館」、「森產館」、「木育森林館」、「林鐵館」與「林場Kids扣屋」等，希望在導入民間企業活力後，提供輕食、紀念品、木創產品與飲茶等。

其中，「林鐵館」剛在去年底開幕，除展示2台修復後的蒸汽火車及柴油機關車外，更有多項互動設施，介紹太平山林業鐵路及蒸汽機車的科普知識，火車迷不要錯過。

吳思儀表示，春節期間，園區內的竹林車站遊客中心不打烊，每天上午8時至下午5時提供遊客各項諮詢服務。園區內的各林業展示館於大年初二（2月2日）至初六（2月6日）開放參觀，每天提供兩場定時定點導覽解說。

此外，初二至初六期間下午1時起，竹林車站遊客中心前，安排「春遊林場」活動，透過解說人員述說當地歷史文化與生態環境，並以有徵答方式贈送小禮品，歡迎遊客在過年時前往走春。

羅東林管處表示，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，防疫期間羅東林業文化園區仍維持單一出入口，進入園區請配戴口罩，展示館內請配合實聯制、酒精消毒及量測額溫等防疫措施。

羅東 太平山 春節

延伸閱讀

疫情影響 屏東各青創基地春節活動延期

鎮園之花粉紅紅花風鈴木綻放 嘉義大林明華溼地園區迎春

台南春節也可打疫苗 初一加開BNT接種站約500名額

科技園區2020年營收破3兆 挹注台灣製造業成長主力

相關新聞

花時間相約新旅店 來趟充滿懷舊記憶的宜蘭藝城旅行

今年一月正式開幕的「煙波花時間 宜蘭傳藝」，地點就位在傳藝住宿區，幾步之遙就能走進傳藝園區遊賞，房客獨享入住期間暢遊傳藝禮遇，當日展覽與表演皆能免費參加，一站滿足景點和住宿想望。

疫情升溫影響 宜蘭五結元宵走尪活動停辦

農曆春節即將到來，宜蘭五結的百年傳統「走尪」系列活動，原定2月12日到15日登場，然而五結鄉公所考量近期疫情升溫，今天決...

影／基隆2地下道明亮友善變身啟用 民眾：星級有設計感

基隆市僅存的東岸廣場及城隍廟地下道，過去由於漏水、髒亂、街友盤據，長期以來受到市民詬病，婦女視為畏途，市府經過整修工程，...

花蓮明起增2處科技執法

農曆年前，花蓮縣將新增科技執法路段，分別是台9丁線花蓮和平段，以及花蓮市太平洋公園自行車道，花蓮縣警局昨提醒用路人，違規...

太平輪事件追思會 姓名牆尋親

1949年太平輪從上海開往基隆發生海難，近千人遇難。原本紀念碑在營區，遺屬追思還要申請。如今規畫為沙灣歷史文化園區，打造...

佐倉公墓轉型 花蓮市運動生活圈跨大步

花蓮市公所致力將禁葬30多年的佐倉公墓活化為運動生活圈，經多年努力，A區7.6公頃土地完成全區遷葬，為轉型邁出一大步，市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。