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因應春節湧入人潮 台東機場火車站快篩站啟動

中央社 / 台東縣28日電

因應春節期間大量遊客及返鄉民眾，台東縣政府今天起在台東豐年機場和台東火車站設置COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩站，採自願方式提供服務。

台東縣長饒慶鈴今天上午在衛生局人員陪同下前往豐年機場視察，衛生局人員在機場、火車站出口宣導民眾自願快篩。

饒慶鈴接受媒體聯訪表示，近日Omicron疫情升溫，本土確診案例不斷攀升，為守護縣民安全，今日起至31日除夕及2月6日收假前1天，在台東火車站出口處及機場設置快篩站擴大篩檢，採自願方式為民眾提供服務，服務時間配合班次及人潮高峰開設。

因春節期間人潮眾多，民眾務必依序排隊耐心等候，並呼籲鄉親返鄉前務必做好自主衛生管理，也可購買「居家型快篩試劑」自行篩檢。

饒慶鈴表示，另外為讓返鄉鄉親及觀光人潮享有安心好環境的新春假期，台東縣政府加強各項防疫措施，防疫消毒大隊已在24日至28日在全縣263處景點、人潮聚集場所全面消毒，春節期間特別安排清消人員犧牲假期環境清消。

台東縣衛生局表示，目前台東COVID-19自費檢驗醫院共6家，主要服務無症狀但有工作等需求對象，農曆春節期間每天皆有醫院受理自費檢驗；另外，如已出現喉嚨痛、咳嗽、甚至發燒或嗅味覺喪失等疑似症狀，請戴口罩並攜帶健保卡，直接到縣內8家指定社區採檢院所急診就醫，勿預約自費檢驗避免延誤就醫，保護自己也保護家人。

衛福部台東醫院急診室醫師謝國章接受中央社記者電話訪問表示，2星期來急診詢問採檢的電話大幅增加，平均1個晚上接到2至5通，大多詢問家人或是同學在旅程中突然咳嗽、發燒、全身倦怠，「是不是要到醫院採檢一下比較好？」

謝國章表示，這些症狀在一般感冒、玩得太累的狀況中都可能發生，但站在防疫觀點當然希望能採檢確認，電話中他只能建議對方趕快就醫檢查，只是進線的民眾最後會不會進入醫療院所採檢無從得知。

台東 衛生局 機場

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