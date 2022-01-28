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疫情升溫影響 宜蘭五結2月「走尪」活動延期
農曆春節即將到來，宜蘭五結的百年傳統「走尪」系列活動，原定2月12日到15日登場，然而五結鄉公所考量近期疫情升溫，今天決定忍痛取消，並延至農曆3月媽祖生舉辦。鄉長沈德茂表示，公所做好防疫示範，希望民眾過年期間到廟宇走春，也應落實實聯制、戴口罩、不飲食等相關防疫規定。
有鑒於台灣多個縣市爆發疫情，五結鄉公所遵照中央規定，今天宣布2月12日至15日利澤簡的元宵走尪系列活動，將延期到農曆3月媽祖生辦理，民俗表演慶典也停辦，2月13日公益路跑則停賽退費。
邁入第5屆的廟宇嘉年華會「虎趣味-集章活動」日前開跑，持續到2月10日。公所表示，此為戶外活動並無群聚疑慮，並不會停辦；「虎精彩-藝人演出」、「虎手氣-抽獎活動」因應疫情延期，將於2月27日早上10點在公所前廣場舉行網路直播抽獎活動，同時會有金曲歌王許富凱、MOMO家族等藝人演出。詳情可上活動官網查詢（ https://bobee.hiilan.com.tw/ ）。
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