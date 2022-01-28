疫情升溫影響 宜蘭五結2月「走尪」活動延期

農曆春節即將到來，宜蘭五結的百年傳統「走尪」系列活動，原定2月12日到15日登場，然而五結鄉公所考量近期疫情升溫，今天決定忍痛取消，並延至農曆3月媽祖生舉辦。鄉長沈德茂表示，公所做好防疫示範，希望民眾過年期間到廟宇走春，也應落實實聯制、戴口罩、不飲食等相關防疫規定。

有鑒於台灣多個縣市爆發疫情，五結鄉公所遵照中央規定，今天宣布2月12日至15日利澤簡的元宵走尪系列活動，將延期到農曆3月媽祖生辦理，民俗表演慶典也停辦，2月13日公益路跑則停賽退費。