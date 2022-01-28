快訊

台中國泰世華大甲分行員工家屬確診 員工全居家隔離

黃曉明、Angelababy官宣離婚！6年婚擁1子畫下句點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／基隆2地下道明亮友善變身啟用 民眾：星級有設計感

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市僅存的東岸廣場及城隍廟地下道，整修後解決過去漏水、地板濕滑、髒亂等問題，請建築師融入基隆的意象，極富設計感，今天完工啟用。記者游明煌／攝影
基隆市僅存的東岸廣場及城隍廟地下道，整修後解決過去漏水、地板濕滑、髒亂等問題，請建築師融入基隆的意象，極富設計感，今天完工啟用。記者游明煌／攝影

基隆市僅存的東岸廣場及城隍廟地下道，過去由於漏水、髒亂、街友盤據，長期以來受到市民詬病，婦女視為畏途，市府經過整修工程，解決過去漏水、地板濕滑等問題，建築師還融入基隆的意象，極富設計感，今天完工啟用。民眾說，「星級地下道，有設計感，真的不一樣了」。

市長林右昌今天與議員童子瑋等視察，宣布兩處地下道提前啟用，林右昌說，經整修不僅解決過去漏水、地板濕滑等問題，照明跟牆面也比過去改善許多，日後會定期進行維護及管理。

林右昌指出，過去地下道有很多不必要的市政廣告看板，市政建設就呈現在市民眼前，不需要透過畫蛇添足的著墨，相信大家都感受得到市政建設的進步，全部拆除提供完善通行空間，作為送給市民最好的禮物。

林右昌表示，基隆市這幾年一直在進行城市景觀改造，包括市中心的天橋拆除、國門廣場、郵輪廣場、海洋廣場及城際轉運站建置等，這兩處人行地下道是很重要的串接通道，整理完成後將可以帶給市民及外縣市遊客全新的感受，提供良好的人行環境。

城隍廟及東岸廣場地下道，都是民國60年代的產物，工務處特別請建築師融入基隆的意象。另外，忠一路人行路廊改善計畫，也在春節前告一段落，將人行道拓寬至3.5公尺，包括人行道鋪面、溝蓋更換，以及新設2座公車亭，建構完整無障礙坡道及導盲磚。

兩處地下道是到基隆火車站和廟口夜市必經之路，但陰暗潮濕有如治安死角，議員童子瑋要求改善，童子瑋說，完工後的地下道明亮寬敞，不僅更新抽水與防水設備、鋪設防滑地坪、加裝夜間照明與監視器，也在設計上納入水霧窗面、閃電燈光等具有基隆特色的浪漫意象，安全與美觀兼具。

童子瑋表示，不只拆除過去市政燈箱廣告，整體設計上還融合城市意象與現代感，提供市民一個安心的通行環境，嶄新的地下道空間符合市民朋友的期待，也能夠帶給外地遊客良好的觀光體驗。

基隆市僅存的東岸廣場及城隍廟地下道，整修後解決過去漏水、地板濕滑、髒亂等問題，請建築師融入基隆的意象，極富設計感，今天完工啟用。記者游明煌／攝影
基隆市僅存的東岸廣場及城隍廟地下道，整修後解決過去漏水、地板濕滑、髒亂等問題，請建築師融入基隆的意象，極富設計感，今天完工啟用。記者游明煌／攝影
基隆市僅存的東岸廣場及城隍廟地下道，整修後解決過去漏水、地板濕滑、髒亂等問題，請建築師融入基隆的意象，極富設計感，今天完工啟用。記者游明煌／攝影
基隆市僅存的東岸廣場及城隍廟地下道，整修後解決過去漏水、地板濕滑、髒亂等問題，請建築師融入基隆的意象，極富設計感，今天完工啟用。記者游明煌／攝影

人行道 基隆 童子瑋

延伸閱讀

基隆第3劑接種率全國第一 林右昌：餐廳尚無禁內用想法

基隆老舊商場漏水3個月 疑民宅內外管釀禍

姓名牆上尋找先人姓名 太平輪事件罹難者遺屬追憶先人

慰問春節執勤人員因應防疫規模縮小 林右昌：關心不變

相關新聞

花時間相約新旅店 來趟充滿懷舊記憶的宜蘭藝城旅行

今年一月正式開幕的「煙波花時間 宜蘭傳藝」，地點就位在傳藝住宿區，幾步之遙就能走進傳藝園區遊賞，房客獨享入住期間暢遊傳藝禮遇，當日展覽與表演皆能免費參加，一站滿足景點和住宿想望。

影／基隆2地下道明亮友善變身啟用 民眾：星級有設計感

基隆市僅存的東岸廣場及城隍廟地下道，過去由於漏水、髒亂、街友盤據，長期以來受到市民詬病，婦女視為畏途，市府經過整修工程，...

疫情升溫影響 宜蘭五結2月「走尪」活動延期

農曆春節即將到來，宜蘭五結的百年傳統「走尪」系列活動，原定2月12日到15日登場，然而五結鄉公所考量近期疫情升溫，今天決...

花蓮明起增2處科技執法

農曆年前，花蓮縣將新增科技執法路段，分別是台9丁線花蓮和平段，以及花蓮市太平洋公園自行車道，花蓮縣警局昨提醒用路人，違規...

太平輪事件追思會 姓名牆尋親

1949年太平輪從上海開往基隆發生海難，近千人遇難。原本紀念碑在營區，遺屬追思還要申請。如今規畫為沙灣歷史文化園區，打造...

佐倉公墓轉型 花蓮市運動生活圈跨大步

花蓮市公所致力將禁葬30多年的佐倉公墓活化為運動生活圈，經多年努力，A區7.6公頃土地完成全區遷葬，為轉型邁出一大步，市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。