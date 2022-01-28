影／基隆2地下道明亮友善變身啟用 民眾：星級有設計感

基隆市僅存的東岸廣場及城隍廟地下道，過去由於漏水、髒亂、街友盤據，長期以來受到市民詬病，婦女視為畏途，市府經過整修工程，解決過去漏水、地板濕滑等問題，建築師還融入基隆的意象，極富設計感，今天完工啟用。民眾說，「星級地下道，有設計感，真的不一樣了」。

市長林右昌今天與議員童子瑋等視察，宣布兩處地下道提前啟用，林右昌說，經整修不僅解決過去漏水、地板濕滑等問題，照明跟牆面也比過去改善許多，日後會定期進行維護及管理。

林右昌指出，過去地下道有很多不必要的市政廣告看板，市政建設就呈現在市民眼前，不需要透過畫蛇添足的著墨，相信大家都感受得到市政建設的進步，全部拆除提供完善通行空間，作為送給市民最好的禮物。

林右昌表示，基隆市這幾年一直在進行城市景觀改造，包括市中心的天橋拆除、國門廣場、郵輪廣場、海洋廣場及城際轉運站建置等，這兩處人行地下道是很重要的串接通道，整理完成後將可以帶給市民及外縣市遊客全新的感受，提供良好的人行環境。

城隍廟及東岸廣場地下道，都是民國60年代的產物，工務處特別請建築師融入基隆的意象。另外，忠一路人行路廊改善計畫，也在春節前告一段落，將人行道拓寬至3.5公尺，包括人行道鋪面、溝蓋更換，以及新設2座公車亭，建構完整無障礙坡道及導盲磚。

兩處地下道是到基隆火車站和廟口夜市必經之路，但陰暗潮濕有如治安死角，議員童子瑋要求改善，童子瑋說，完工後的地下道明亮寬敞，不僅更新抽水與防水設備、鋪設防滑地坪、加裝夜間照明與監視器，也在設計上納入水霧窗面、閃電燈光等具有基隆特色的浪漫意象，安全與美觀兼具。