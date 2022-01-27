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花蓮佐倉公墓A區完成全區遷葬 轉型運動公園邁出大步

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮市佐倉公墓轉型公園，這個月完成A區全區遷葬，空間通透明亮。圖／市公所提供
花蓮市佐倉公墓轉型公園，這個月完成A區全區遷葬，空間通透明亮。圖／市公所提供

花蓮市公所將禁葬30多年的佐倉公墓活化為運動生活圈，經過多年努力，A區7.6公頃土地完成全區遷葬，為轉型邁出一大步，市長魏嘉賢今天表示，將持續透過縣府，向中央爭取經費興設全民運動館，並逐步推動親子共融公園、球類運動、長青樂活等設施。

佐倉公墓占地13.3公頃，早在民國76年就禁葬，隔年變更為公園用地。市公所為活化利用，分成A、B、C三區辦理遷葬及綠美化，規畫將A區轉型為運動公園，去年透過縣府向中央爭取前瞻基礎建設經費補助，希望打造全民運動館。

市公所殯葬管理所所長陳柏欣說，A區原本有2000座墓地，市長魏嘉賢在民國105年上任時，仍有400多座，市公所先爭取到中央經費鋪設廣達1萬6000平方公尺的多功能運動草皮，再爭取花東永續發展基金補助2000萬元，按部就班完成道路拓寬，改善路燈及排水溝等基礎設施。此外，每年進行墓基清查，將無主墓起掘安奉，也在其他墓主配合下逐步減少私有墓，這個月終於完成全區遷葬。

全區遷葬後，A區通透明亮，綠草如茵，市長魏嘉賢今天與市公所人員、多位市民代表走訪。魏嘉賢說，這是舊佐倉公墓轉型活化開發史上最重大的里程碑之一，要感謝家屬配合才能完成，大幅翻轉民眾對佐倉的刻板印象。

魏嘉賢表示，佐倉公園環境改善後，來往人車大幅增加，公所會持續積極爭取經費逐步興設各項運動設施，至於B區及C區的遷葬作業，會再向上級政府爭取經費辦理。

此外，A區有一座火葬場，因獨特的歷史意義，讓民眾相當關切。市公所表示，5年前有民眾連署爭取保留，縣府多次開過文化資產審議會，目前決議都是「列冊追蹤」。

花蓮市佐倉公墓轉型公園，這個月完成A區全區遷葬，空間通透明亮。圖／市公所提供
花蓮市佐倉公墓轉型公園，這個月完成A區全區遷葬，空間通透明亮。圖／市公所提供
花蓮市佐倉公墓轉型公園，這個月完成A區全區遷葬，空間通透明亮。圖／市公所提供
花蓮市佐倉公墓轉型公園，這個月完成A區全區遷葬，空間通透明亮。圖／市公所提供

魏嘉賢 綠美化 文化資產

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