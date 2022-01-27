快訊

公務員史上最貪 中油高層辦公室搜出2700萬辯「借貸」

正妹去台新開戶...行員竟將電話給保全 金管會不排除開罰

花蓮新增兩處科技執法抓違規 29日起上路

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣警局在舊蘇花公路台9丁線和中路段建置區間測速系統，限速40公里，29日起啟動。圖／警方提供
花蓮縣警局在舊蘇花公路台9丁線和中路段建置區間測速系統，限速40公里，29日起啟動。圖／警方提供

農曆年前，花蓮縣新增兩處科技執法路段，分別是台9丁線花蓮和平段，以及花蓮市太平洋公園自行車道，花蓮縣警局今天提醒用路人，違規擅闖自行車道或在台9丁線超速，將以科技執法取締並依法開罰。

台9丁線即舊蘇花路段，這次納入科技執法的59.5到64公里處，位於花蓮秀林鄉和平村的和中部落，近5公里路段區間平均限速每小時40公里。

縣警局交通隊表示，這處路段在蘇花改通車前，曾發生大型重機閃避不及撞上轉彎貨車油箱，導致貨車瞬間起火，騎士命喪火海，以及1名國小學童遭大型重機撞車身亡兩起死亡事故。雖然蘇花改通車後，大部分車輛已改走蘇花改新線，仍有部分汽機車行駛台9丁線，為避免少數駕駛人因舊線車流量減少而超速行駛，在此路段設置區間測速科技執法系統。

另太平洋公園自行車道常有民眾騎單車、散步，縣府早已明令禁止汽、機車駛入，仍有民眾貪圖方便騎機車擅闖，屢次遭警方開罰，但員警必須徒步巡邏，為減輕警力負擔並改善車輛違規闖入，在縣議員魏嘉彥建議下，警方近日完成建置車牌辨識系統。

交通隊表示，兩項科技執法設備都在農曆年前的29日上午8時起啟動，屆時台9丁線違規超速，將依違反道路交通管理處罰條例規定開罰至少1200元至2400元，若超速超過60公里可罰6000元至2萬4000元，最重甚至可吊扣車牌6個月；汽機車擅闖太平洋公園自行車道，則依同條例開罰900元至1800元罰鍰。

此外，蘇花改隧道路段中仁、仁水隧道科技執法設備，正辦理資安檢測中，預計下月通過，屆時將另行公告啟用日期。

花蓮縣太平洋公園南濱段自行車道禁止汽機車駛入，29日起採科技執法取締。圖／警方提供
花蓮縣太平洋公園南濱段自行車道禁止汽機車駛入，29日起採科技執法取締。圖／警方提供
花蓮縣太平洋公園南濱段自行車道禁止汽機車駛入，29日起採科技執法取締。圖／警方提供
花蓮縣太平洋公園南濱段自行車道禁止汽機車駛入，29日起採科技執法取締。圖／警方提供
花蓮縣警局在舊蘇花公路台9丁線和中路段建置區間測速系統，限速40公里，29日起啟動。圖／警方提供
花蓮縣警局在舊蘇花公路台9丁線和中路段建置區間測速系統，限速40公里，29日起啟動。圖／警方提供

花蓮 自行車 蘇花改

延伸閱讀

新北區間測速率先復出　首日取締4件超速違規

汐止三路段科技執法 24小時執行駕駛要注意

影／中市警局改善五岔路口交通 將實施科技執法

影／汽機車深夜呼嘯而過擾人清眠 高市科技執法抓20輛

相關新聞

宜蘭警阻詐保婦百萬金飾 家屬年前暖寄「大禮」表心意

農曆春節即將來臨，宜蘭縣五結分駐所、公正派出所1月25日都收到一大箱從外縣市寄送的「驚喜」。原來是員警們去年11月及時阻...

姓名牆上尋找先人姓名 太平輪事件罹難者遺屬追憶先人

1949年太平輪從中國上海航向台灣基隆途中，1月27日在舟山群島附近海域發生海難，近千人遇難。基隆市文化局今天舉辦追思活...

台東池上鄉觀光夜市 取得合法管理

台東縣池上鄉「觀光夜市」在公所輔導下，歷經4個月努力，日前獲縣府核定許可，成為台東市外第一個合法納管夜市。鄉長張堯城說，...

台東蘭嶼推春節免費「返鄉專船」 預計1月29日啟航

台東離島蘭嶼鄉，每年春節期間常因天候不佳，船班及班機被迫停駛停飛，鄉民返鄉之路格外艱辛，鄉公所今年推出「返鄉專船」，免費...

台東合江路口 今年設號誌燈

台東市加路蘭部落連接省道台11線合江路口，因無號誌燈，居民進出交通事故風險高，遇連續假日進出困難，居民昨在路口拉布條抗議...

感念醫院護母 婦逝捐2長照專車

宜蘭91歲婦人尤林來有長期臥病在床，2017年起接受陽明交大醫院的居家護理服務，迄今4年多。尤婦女兒尤秀儒在去年癌逝前，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。