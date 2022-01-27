花蓮新增兩處科技執法抓違規 29日起上路

農曆年前，花蓮縣新增兩處科技執法路段，分別是台9丁線花蓮和平段，以及花蓮市太平洋公園自行車道，花蓮縣警局今天提醒用路人，違規擅闖自行車道或在台9丁線超速，將以科技執法取締並依法開罰。

台9丁線即舊蘇花路段，這次納入科技執法的59.5到64公里處，位於花蓮秀林鄉和平村的和中部落，近5公里路段區間平均限速每小時40公里。

縣警局交通隊表示，這處路段在蘇花改通車前，曾發生大型重機閃避不及撞上轉彎貨車油箱，導致貨車瞬間起火，騎士命喪火海，以及1名國小學童遭大型重機撞車身亡兩起死亡事故。雖然蘇花改通車後，大部分車輛已改走蘇花改新線，仍有部分汽機車行駛台9丁線，為避免少數駕駛人因舊線車流量減少而超速行駛，在此路段設置區間測速科技執法系統。

另太平洋公園自行車道常有民眾騎單車、散步，縣府早已明令禁止汽、機車駛入，仍有民眾貪圖方便騎機車擅闖，屢次遭警方開罰，但員警必須徒步巡邏，為減輕警力負擔並改善車輛違規闖入，在縣議員魏嘉彥建議下，警方近日完成建置車牌辨識系統。

交通隊表示，兩項科技執法設備都在農曆年前的29日上午8時起啟動，屆時台9丁線違規超速，將依違反道路交通管理處罰條例規定開罰至少1200元至2400元，若超速超過60公里可罰6000元至2萬4000元，最重甚至可吊扣車牌6個月；汽機車擅闖太平洋公園自行車道，則依同條例開罰900元至1800元罰鍰。