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全村搗年糕 台東永安村飄濃濃年節味

中央社 / 台東縣27日電

「這味道好香喔」台東縣鹿野鄉永安村今天散發著濃濃的香蕉油味道，村民賣力著搗年糕，春節的腳步已經近了。

「加油，加油」眾人拿著大木鏟不斷攪拌大鍋中米漿，趁熱未成型趕緊倒入小鍋內，製成香甜可口的年糕，一旁的遊客拍手叫好。永安村不分老幼，秉持農村傳統，連續20年在農曆年前相約一起磨米漿、搗年糕，成為全台東最有年味的村落。

忙著剝糯米塊下鍋的陳姓阿嬤說，村民2天前就將糯米分40桶浸泡，再將泡好的圓糯米磨成米漿，用木條壓1天1夜，水分釋出後成塊狀，切成小塊放入大鍋，與糖漿及香蕉油一同熬煮半小時，再以人工方式搗年糕。

活動吸引遊客，許多外地來的小朋友直呼「這是第1次看到，好神奇，香蕉油的味道好香」。

郭姓阿嬤說，早期農村過年前大家還是很忙，或是年輕人到外面工作，因此都是鄰居在過年前選一天集中搗年糕，大家互相幫忙，有人升火，有人搗年糕，小朋友則在一旁觀看，散發著濃濃的年味。

每年負責籌畫搗年糕活動的廖中勳表示，永安村搗年糕活動今年邁入20年，希望能薪傳農村傳統文化，讓傳統年味繼續飄香。而今年如同往年一樣，採取事先預訂方式，社區將製作出600多份年糕，村內超過一半居民每年早已預購。

香蕉 阿嬤 台東

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