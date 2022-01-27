基隆老舊商場漏水3個月 疑民宅內外管釀禍

基隆市仁五路東和商場後棟2樓有戶民宅內，疑自來水管像蓮蓬頭一樣漏水，屋主卻置之不理，時間長達3個月，造成樓下住戶困擾。水公司今天前往勘查，發現早年水公司負責的外管也裝在民宅內，今晚待屋主返家再入內查看，設法解決漏水問題。

基隆市仁愛區文安里長李隆進說，仁五路31巷1弄9號前通道，3個月前就有自來水從2樓噴灑下來，漏水量愈來愈大，影響居民通行。

市議員童子瑋接獲陳情後，27日下午約李隆進和台水第1區管理處長李慶興、副處長李基城到場勘查。李基城說，漏水點應是在民宅內，將徵得住戶同意再入內檢修，如果是水公司的表外管路，會馬上封管並新設外線。

童子瑋說，東和商場1960年啟用，原先是一層樓店鋪，3年後住戶自行加蓋2樓。因為建築物蓋在南榮河上方，屋主只有地上物產權。早年加蓋時，自來水管配置未留下設計圖，外管和內管都在屋內，導致責任難以釐清。快過年了，希望今晚就能確認漏水點及責任歸屬，並請水公司協助趕快善後。