快訊

雪上加霜！才有確診者來過 台北101大樓地下室傳火警

高雄增8例確診！26處足跡郵局、區公所入列 曾搭這班高鐵赴南港

聽新聞
test
0:00 / 0:00

五結補助小型農機助農耕 今年加碼「免費土耙」

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
五結鄉公所今年度加碼「土耙補助」，加強宣導農機上路前清除覆土，以防交通事故發生。圖／五結鄉公所提供
五結鄉公所今年度加碼「土耙補助」，加強宣導農機上路前清除覆土，以防交通事故發生。圖／五結鄉公所提供

宜蘭五結是農業鄉，盛產白蒜、西瓜、花生等作物。近期即將進入春耕時節，五結鄉公所為加速農業耕作機械化，今年持續推動「小型農機補助計畫」，包含中耕機、割草機等6機種，再加碼具有曳引機的農民可申請1只免費土耙。公所表示，2月10日起開始申請至6月30日，直至30萬元補助款用罄。

農機不僅可提升農耕效率，還能協助紓解農村勞動力不足等問題。五結鄉公所提到，以小型農機進行除草、翻耕，能抑制雜草生長、減少農民對於除草劑的依賴。

五結鄉公所自2019年起，年年推動「小型農機補助計畫」，對象為設籍五結鄉的農民，機種包含中耕管理機、割草機、農用抽水機、動力噴霧機、動力施肥機等，補助金額為農機購價的三分之一，且不超過補助上限。

為鼓勵農民改用充電式小型農機，以降低農機引擎油料燃燒後，造成的空氣污染、噪音，以及影響人體健康，公所將充電背負式動力噴霧機、充電背負式割草機和充電式鏈鋸的補助購價，增加到二分之一，但不得超過上限金額。

五結鄉公所今年度加碼「土耙補助」，加強宣導農機上路前清除覆土，以防交通事故發生。凡設籍五結鄉且持有曳引機的農民，可免費申請1只土耙，惟2020年已申請土耙的曳引機不重複補助。

補助計畫詳情可至各村公告欄、五結鄉公所網站查詢（https://ilwct.e-land.gov.tw/Default.aspx），或電洽公所農經課（03-9501115）。

五結鄉公所為加速農業耕作機械化，今年持續推動「小型農機補助計畫」，包含中耕機、割草機等6機種。圖／五結鄉公所提供
五結鄉公所為加速農業耕作機械化，今年持續推動「小型農機補助計畫」，包含中耕機、割草機等6機種。圖／五結鄉公所提供
五結鄉公所推動「小型農機補助計畫」，今年2月10日開始申請。圖／五結鄉公所提供
五結鄉公所推動「小型農機補助計畫」，今年2月10日開始申請。圖／五結鄉公所提供

農民 噪音

延伸閱讀

宜蘭警阻詐保婦百萬金飾 家屬年前暖寄「大禮」表心意

屏北社大農機具維修班熱門 八旬退休師穿梭農村義診

宜蘭五結「白蒜」採收中 社區媽媽端年菜料理行銷

雲林多了一條「甘藷公路」 地瓜現採現賣超人氣

相關新聞

宜蘭警阻詐保婦百萬金飾 家屬年前暖寄「大禮」表心意

農曆春節即將來臨，宜蘭縣五結分駐所、公正派出所1月25日都收到一大箱從外縣市寄送的「驚喜」。原來是員警們去年11月及時阻...

姓名牆上尋找先人姓名 太平輪事件罹難者遺屬追憶先人

1949年太平輪從中國上海航向台灣基隆途中，1月27日在舟山群島附近海域發生海難，近千人遇難。基隆市文化局今天舉辦追思活...

台東池上鄉觀光夜市 取得合法管理

台東縣池上鄉「觀光夜市」在公所輔導下，歷經4個月努力，日前獲縣府核定許可，成為台東市外第一個合法納管夜市。鄉長張堯城說，...

台東蘭嶼推春節免費「返鄉專船」 預計1月29日啟航

台東離島蘭嶼鄉，每年春節期間常因天候不佳，船班及班機被迫停駛停飛，鄉民返鄉之路格外艱辛，鄉公所今年推出「返鄉專船」，免費...

台東合江路口 今年設號誌燈

台東市加路蘭部落連接省道台11線合江路口，因無號誌燈，居民進出交通事故風險高，遇連續假日進出困難，居民昨在路口拉布條抗議...

感念醫院護母 婦逝捐2長照專車

宜蘭91歲婦人尤林來有長期臥病在床，2017年起接受陽明交大醫院的居家護理服務，迄今4年多。尤婦女兒尤秀儒在去年癌逝前，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。