五結補助小型農機助農耕 今年加碼「免費土耙」

宜蘭五結是農業鄉，盛產白蒜、西瓜、花生等作物。近期即將進入春耕時節，五結鄉公所為加速農業耕作機械化，今年持續推動「小型農機補助計畫」，包含中耕機、割草機等6機種，再加碼具有曳引機的農民可申請1只免費土耙。公所表示，2月10日起開始申請至6月30日，直至30萬元補助款用罄。

農機不僅可提升農耕效率，還能協助紓解農村勞動力不足等問題。五結鄉公所提到，以小型農機進行除草、翻耕，能抑制雜草生長、減少農民對於除草劑的依賴。

五結鄉公所自2019年起，年年推動「小型農機補助計畫」，對象為設籍五結鄉的農民，機種包含中耕管理機、割草機、農用抽水機、動力噴霧機、動力施肥機等，補助金額為農機購價的三分之一，且不超過補助上限。

為鼓勵農民改用充電式小型農機，以降低農機引擎油料燃燒後，造成的空氣污染、噪音，以及影響人體健康，公所將充電背負式動力噴霧機、充電背負式割草機和充電式鏈鋸的補助購價，增加到二分之一，但不得超過上限金額。

五結鄉公所今年度加碼「土耙補助」，加強宣導農機上路前清除覆土，以防交通事故發生。凡設籍五結鄉且持有曳引機的農民，可免費申請1只土耙，惟2020年已申請土耙的曳引機不重複補助。