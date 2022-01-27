姓名牆上尋找先人姓名 太平輪事件罹難者遺屬追憶先人

1949年太平輪從中國上海航向台灣基隆途中，1月27日在舟山群島附近海域發生海難，近千人遇難。基隆市文化局今天舉辦追思活動，基隆市長林右昌和遺屬在「太平輪遇難旅客紀念碑」獻花、默哀，追思罹難者。

文化局表示，發生在73年前的太平輪不幸事件，見證戰亂期間追求自由的移民史，透過每年紀念追思活動，除供後人憑弔，並可轉化不同的時代意義，提醒世人珍惜台灣這塊土地的自由民主。

沙灣歷史文化園區「太平輪紀念碑紀事」看板，內容敘述太平輪1949年1月27日在舟山群島海域，遭貨輪攔腰撞擊沉沒，造成近千人喪生歷史。家屬思念親人，內心悲痛無處可寄託，政府1951年在基隆港東岸的沙灣設衣冠塜，並建造「太平輪遇難旅客紀念碑」。

林右昌說，紀念碑後來被納入海軍陸戰隊營區範圍，家屬每年辦追思活動，要先跟軍方申請才能進入營區，相當不便，市府向海軍提出拆除舊圍牆，新圍牆退縮方案，獲得時任海軍司令、去年從參謀總長退伍的黃曙光支持。市府接著把紀念碑附近區域改造成小公園，讓家屬追思、追悼先人不需要再向軍方申請。

基市府後來推動大基隆歷史場景計畫，海軍陸戰隊營區移到基隆西岸，拆除舊營舍後，在紀念碑旁設計姓名牆，打造成太平輪事件紀念場域，並與法國公墓、要塞司令部官邸及校官眷舍等景點連成一氣，規畫成為沙灣歷史文化園區。