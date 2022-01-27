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宜蘭警阻詐保婦百萬金飾 家屬年前暖寄「大禮」表心意

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
五結所員警楊晨佑和簡家宏去年11月及時阻詐，保住72歲馮姓婦人價值破百萬、20多兩金飾，以及提款卡、現金等財物。圖／羅東警分局提供
五結所員警楊晨佑和簡家宏去年11月及時阻詐，保住72歲馮姓婦人價值破百萬、20多兩金飾，以及提款卡、現金等財物。圖／羅東警分局提供

農曆春節即將來臨，宜蘭縣五結分駐所、公正派出所1月25日都收到一大箱從外縣市寄送的「驚喜」。原來是員警們去年11月及時阻詐，保住72歲馮姓婦人價值破百萬、20多兩金飾，以及提款卡、現金等財物；馮婦子女為答謝警方當時熱心幫忙，特別在年前準備感謝卡和零食點心，聊表心意。

馮婦去年11月底遇到詐騙集團，對方自稱假檢察官要為她保管財物並相約羅東民意街附近面交。五結分駐所長陳特龍說，男車手當時從五結一間超商搭計程車前往赴約途中，計程車司機直覺「怪怪的」，懷疑是詐騙集團，便偷偷報案。

五結所員警楊晨佑和簡家宏獲報到場後，根據計程車司機提供的嫌疑人特徵在附近找尋，就看到車手從馮婦手中取過東西，便上前盤查，當場識破詐騙集團的騙術，成功保住婦人的畢生積蓄。馮婦聽到差點遭騙，感到相當詫異，也謝謝員警的及時幫忙。

為答謝五結所、公正所員警，居住外縣市的馮婦子女，特別在年節前特別寄送兩大箱餅乾，還附上手寫謝卡，「我們皆無與家母同住，在詐騙當時一無所知，幸有好心計程車司機報警、警察局人員及時趕到，並安撫家母、通知我們，對此不甚感激。」

陳特龍說，「原本很好奇是誰寄的」，打開箱子發現有餅乾、感謝卡，才知道是去年底發生的詐騙案件，立刻跟同仁分享喜悅。承辦員警簡家宏當時聯繫馮婦女兒表達謝意，對方表示，疫情期間不便來訪，因此寄送些零食點心以聊表心意。

員警積極為民服務，有時會收到飲料、茶水等謝禮，這回收到「一大箱禮物」，陳特龍說，大家起初都是訝異，後來覺得好溫暖、好窩心，每個人臉上掛著笑容，藏不住的是開心、害羞，還有故作鎮定的喜悅。「其實警察要的不多，一句鼓勵、一份肯定、一絲體諒，足矣。」

馮婦子女為答謝警方，特別在年前準備感謝卡和零食點心，寄送到五結分駐所，以聊表心意。圖／陳特龍提供
馮婦子女為答謝警方，特別在年前準備感謝卡和零食點心，寄送到五結分駐所，以聊表心意。圖／陳特龍提供
馮婦子女手寫卡片，感謝警方去年及時阻詐、安撫馮婦。圖／陳特龍提供
馮婦子女手寫卡片，感謝警方去年及時阻詐、安撫馮婦。圖／陳特龍提供
五結分駐所在年節前收到民眾的「禮物」，員警簡家宏（左）、所長陳特龍（右）感到驚喜又暖心。圖／羅東警分局提供
五結分駐所在年節前收到民眾的「禮物」，員警簡家宏（左）、所長陳特龍（右）感到驚喜又暖心。圖／羅東警分局提供
馮婦子女為答謝警方當時熱心幫忙，特別在年前準備感謝卡和零食點心，寄送到公正派出所，以聊表心意。記者林佳彣／攝影
馮婦子女為答謝警方當時熱心幫忙，特別在年前準備感謝卡和零食點心，寄送到公正派出所，以聊表心意。記者林佳彣／攝影

詐騙集團 計程車 警察

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