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蘭嶼春節返鄉專船 往返分別補助450人免費搭乘

中央社 / 台東縣27日電

蘭嶼鄉公所提供鄉民免費「春節返鄉專船」，返鄉和返工都是450人，1月29日啟航，如經費用罄即停止補助。

蘭嶼鄉公所財經課長許哲人接受媒體訪問表示，搭乘免費專船一定要設籍蘭嶼，只要戶籍不在蘭嶼，無法享受這項優惠；另3歲以下無身分證孩童，則須出示戶籍謄本或戶口名簿登記。

蘭嶼鄉公所公告，春節返鄉專船預計1月29日起到31日，每日早上9時台東市富岡漁港開往蘭嶼開元港，補助員額450人；2月4日到6日每日下午2時30由蘭嶼開元港開往台東市富岡漁港，補助員額450人，如有變動將在鄉公所網站公告。

當日搭乘免費船班者須事先向船公司完成訂位，並經書面審查合格才享有免費船班服務。其他日期及船班俟經費使用狀況彈性調整，如經費用罄即停止補助。

蘭嶼 春節返鄉 台東

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