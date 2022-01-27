快訊

直播／今增本土+21例、境外43例 境外陽性率4.07%

高鐵延伸宜蘭站址選定「折衷案」！交通部：年後啟動環評

中國禁釋迦輸入 台東縣府挺農民縣有耕地減租2成

中央社 / 台東縣27日電

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響及中國禁止台灣釋迦輸入衝擊，台東縣政府主動減租110年縣有耕地租金2成，相挺農民渡過困境。

台東縣政府地政處長沈碧恕今天接受中央社記者訪問表示，110年期縣有耕地租金將於111年3月1日至3月31 日止開徵，考量疫情衝擊經濟與發展，以及鳳梨釋迦外銷受阻等諸多因素，縣府推出縣有耕地租金主動減租措施。

沈碧恕表示，縣府於1月21日召開耕地租佃委員會時，縣長饒慶鈴關心釋迦產銷，並考量COVID-19疫情影響經濟層面尚未平息，在會議中指示縣有非公用出租耕地110年全年租金決議給予承租人減收2成，相挺農民。

沈碧恕指出，這次縣府體恤民情主動降租，無須承租人提出申請，縣政府將主動扣減，屆時合計將有440餘筆，面積共136.1933公頃承租人土地因此受惠，縣府與縣民一起努力，希望年關將近，一切都有好「釋」發生。

鳳梨釋迦 疫情 承租人

延伸閱讀

台東取消春節發紅包活動 重啟機場及火車站快篩站

影／台東太平溪左岸春節前完工 打造「山環3線」步道

知名連鎖超市台東旗艦店將開幕 傳統市場：不擔心

影／人間國寶！饒慶鈴：她讓更多人認識台東認識排灣族

相關新聞

台東池上鄉觀光夜市 取得合法管理

台東縣池上鄉「觀光夜市」在公所輔導下，歷經4個月努力，日前獲縣府核定許可，成為台東市外第一個合法納管夜市。鄉長張堯城說，...

台東蘭嶼推春節免費「返鄉專船」 預計1月29日啟航

台東離島蘭嶼鄉，每年春節期間常因天候不佳，船班及班機被迫停駛停飛，鄉民返鄉之路格外艱辛，鄉公所今年推出「返鄉專船」，免費...

台東合江路口 今年設號誌燈

台東市加路蘭部落連接省道台11線合江路口，因無號誌燈，居民進出交通事故風險高，遇連續假日進出困難，居民昨在路口拉布條抗議...

感念醫院護母 婦逝捐2長照專車

宜蘭91歲婦人尤林來有長期臥病在床，2017年起接受陽明交大醫院的居家護理服務，迄今4年多。尤婦女兒尤秀儒在去年癌逝前，...

慰問春節執勤人員因應防疫規模縮小 林右昌：關心不變

基隆市春節安全維護工作24日起展開，基隆市長林右昌、副市長林永發和基隆市議長蔡旺璉、副議長林沛祥等人，昨晚分頭慰問各行政...

基隆塔 海洋國門新地標

基隆市府新建豎梯打造市區新地標，辦命名票選活動。昨天公布結果，「基隆塔（Keelung Tower）」以壓倒性的5148...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。