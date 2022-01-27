台東池上鄉觀光夜市 取得合法管理

台東縣池上鄉「觀光夜市」在公所輔導下，歷經4個月努力，日前獲縣府核定許可，成為台東市外第一個合法納管夜市。鄉長張堯城說，未來朝向更環保、精緻化的觀光夜市。

張堯城說，觀光夜市連接池上外環道上，鄰近悟饕池上飯包及全家超商，攤位近70攤，每週三、六營業2日，時間晚上5點至10點，除提升地方觀光商機外，更能活絡夜間商圈。

位於池上鄉中正路、仁愛路及忠義路的池上觀光夜市，去年經公所核發路權及輔導成立攤商協會，依規定公告轉送縣府審核食安、環境衛生、消防設施計畫均符合規定，今年1月20日准以管理。

池上鄉做為台東縣重要觀光據點，希望遊客在白天，除可追隨金城武腳步在池上鄉騎著腳踏車，漫遊波光粼粼的大坡池、綠油油的田園，現在晚上也可帶全家人一起去迺夜市。