池上鄉拔頭籌 台東第1個合法納管的鄉鎮夜市

台東縣池上鄉中正路上的觀光夜市，鄉公所輔導成立攤商協會，順利取得合法納管，這也是台東第1個合法納管的鄉鎮級夜市。

池上鄉長張堯城今天接受中央社記者電話訪問表示，位在池上鄉中正路、仁愛路及忠義路的池上觀光夜市，經鄉公所輔導成立攤商協會，台東縣政府審核食品安全、環境衛生、消防設施及環境衛生計畫均符合規定，於1月20日獲縣政府同意成為攤販臨時區。

張堯城說，除了台東市區的2處觀光夜市外，池上鄉是台東15個鄉鎮第1個獲准合法納管的觀光夜市。

張堯城指出，由於去年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，夜市配合防疫停業幾個月，池上攤商協會幹部有感池上夜市應向台東市正氣路觀光夜市及四維路夜市看齊，經過4個月努力，獲合法攤販臨時集中區申請許可。

池上觀光夜市連接池上外環道上，鄰近悟饕池上飯包及全家超商，攤位近70攤，每週三及週六的下午5時至晚上10時營業，提供鄉民及觀光遊客夜間消費好去處。