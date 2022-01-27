快訊

「油人楷模」涉收賄 中油高層辦公室搜出2700萬現金

蔣經國紙條賜名蔣萬安 一個孝字揭蔣孝嚴身世之謎

池上鄉拔頭籌 台東第1個合法納管的鄉鎮夜市

中央社 / 台東縣27日電

台東縣池上鄉中正路上的觀光夜市，鄉公所輔導成立攤商協會，順利取得合法納管，這也是台東第1個合法納管的鄉鎮級夜市。

池上鄉長張堯城今天接受中央社記者電話訪問表示，位在池上鄉中正路、仁愛路及忠義路的池上觀光夜市，經鄉公所輔導成立攤商協會，台東縣政府審核食品安全、環境衛生、消防設施及環境衛生計畫均符合規定，於1月20日獲縣政府同意成為攤販臨時區。

張堯城說，除了台東市區的2處觀光夜市外，池上鄉是台東15個鄉鎮第1個獲准合法納管的觀光夜市。

張堯城指出，由於去年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，夜市配合防疫停業幾個月，池上攤商協會幹部有感池上夜市應向台東市正氣路觀光夜市及四維路夜市看齊，經過4個月努力，獲合法攤販臨時集中區申請許可。

池上觀光夜市連接池上外環道上，鄰近悟饕池上飯包及全家超商，攤位近70攤，每週三及週六的下午5時至晚上10時營業，提供鄉民及觀光遊客夜間消費好去處。

夜市 台東

延伸閱讀

台東蘭嶼推春節免費「返鄉專船」 預計1月29日啟航

影／礁溪官方與民間聯手防疫大清消 提供安心旅宿環境

蔣勳邀民眾一起讓台灣更好

台南新化年貨大街登場 老街、大目降廣場周邊道路管制

相關新聞

台東池上鄉觀光夜市 取得合法管理

台東縣池上鄉「觀光夜市」在公所輔導下，歷經4個月努力，日前獲縣府核定許可，成為台東市外第一個合法納管夜市。鄉長張堯城說，...

台東蘭嶼推春節免費「返鄉專船」 預計1月29日啟航

台東離島蘭嶼鄉，每年春節期間常因天候不佳，船班及班機被迫停駛停飛，鄉民返鄉之路格外艱辛，鄉公所今年推出「返鄉專船」，免費...

台東合江路口 今年設號誌燈

台東市加路蘭部落連接省道台11線合江路口，因無號誌燈，居民進出交通事故風險高，遇連續假日進出困難，居民昨在路口拉布條抗議...

感念醫院護母 婦逝捐2長照專車

宜蘭91歲婦人尤林來有長期臥病在床，2017年起接受陽明交大醫院的居家護理服務，迄今4年多。尤婦女兒尤秀儒在去年癌逝前，...

慰問春節執勤人員因應防疫規模縮小 林右昌：關心不變

基隆市春節安全維護工作24日起展開，基隆市長林右昌、副市長林永發和基隆市議長蔡旺璉、副議長林沛祥等人，昨晚分頭慰問各行政...

基隆塔 海洋國門新地標

基隆市府新建豎梯打造市區新地標，辦命名票選活動。昨天公布結果，「基隆塔（Keelung Tower）」以壓倒性的5148...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。