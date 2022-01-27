聽新聞
test
0:00 / 0:00
台東蘭嶼推春節免費「返鄉專船」 預計1月29日啟航
台東離島蘭嶼鄉，每年春節期間常因天候不佳，船班及班機被迫停駛停飛，鄉民返鄉之路格外艱辛，鄉公所今年推出「返鄉專船」，免費提供設籍蘭嶼鄉民搭乘，預計1月29日啟航。
蘭嶼鄉公所財經課長許哲人接受媒體受訪時說，搭乘免費專船一定要設籍蘭嶼，只要戶籍不在蘭嶼，無法享受這優惠，另3歲以下無身分證孩童，則須出示戶籍謄本或戶口名簿登記。
春節9天連假將到來，蘭嶼鄉遇到天候不佳，交通停擺是家常便飯，讓鄉民返家之路格外艱辛。因此，鄉公所特別在春節前後補助鄉民免費搭乘，鄉民對公所這疏運服務措施感到貼心。
鄉公所表示，春節返鄉專船，預計從1月29日起到31日早上9點台東市富岡漁港開往蘭嶼開元港，而2月4日到6日的下午2點30分則是蘭嶼開元港開往台東市富岡漁港，如有變動將在公所網站公告。
「搭船比飛機好坐，又能帶很多東西。」蘭嶼楊姓鄉民說，以前搭飛機幾乎訂不到票，就算訂到票，也不一定能飛，有返鄉專船，可以帶很多東西回家過年。另謝姓鄉民說，搭船省下的交通費還能拿來多包一點紅包。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言