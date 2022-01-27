台東蘭嶼推春節免費「返鄉專船」 預計1月29日啟航

台東離島蘭嶼鄉，每年春節期間常因天候不佳，船班及班機被迫停駛停飛，鄉民返鄉之路格外艱辛，鄉公所今年推出「返鄉專船」，免費提供設籍蘭嶼鄉民搭乘，預計1月29日啟航。

蘭嶼鄉公所財經課長許哲人接受媒體受訪時說，搭乘免費專船一定要設籍蘭嶼，只要戶籍不在蘭嶼，無法享受這優惠，另3歲以下無身分證孩童，則須出示戶籍謄本或戶口名簿登記。

春節9天連假將到來，蘭嶼鄉遇到天候不佳，交通停擺是家常便飯，讓鄉民返家之路格外艱辛。因此，鄉公所特別在春節前後補助鄉民免費搭乘，鄉民對公所這疏運服務措施感到貼心。

鄉公所表示，春節返鄉專船，預計從1月29日起到31日早上9點台東市富岡漁港開往蘭嶼開元港，而2月4日到6日的下午2點30分則是蘭嶼開元港開往台東市富岡漁港，如有變動將在公所網站公告。

「搭船比飛機好坐，又能帶很多東西。」蘭嶼楊姓鄉民說，以前搭飛機幾乎訂不到票，就算訂到票，也不一定能飛，有返鄉專船，可以帶很多東西回家過年。另謝姓鄉民說，搭船省下的交通費還能拿來多包一點紅包。