慰問春節執勤人員因應防疫規模縮小 林右昌：關心不變

基隆市春節安全維護工作24日起展開，基隆市長林右昌、副市長林永發和基隆市議長蔡旺璉、副議長林沛祥等人，昨晚分頭慰問各行政區出勤同仁，肯定警察與協勤民力的辛勞。林右昌提醒大家執勤時，也要注意自身健康與安全。

今年因為疫情影響，基隆首長聯合慰問行程較往年簡化，除取消行前勤務教育，各單位也都只派出少數代表接受慰問。

林右昌由市警局長劉耀欽、基隆市警察之友會理事長柯孫達陪同，立委蔡適應也同行，前往交通隊、義交大隊及警四分局致贈慰問品與慰問金。