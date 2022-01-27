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慰問春節執勤人員因應防疫規模縮小 林右昌：關心不變

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長林右昌（前左三）昨晚慰問春節安全維護工作出勤人員，肯定辛勞，提醒執勤時要注意自身健康與安全。圖／基市府提供
基隆市長林右昌（前左三）昨晚慰問春節安全維護工作出勤人員，肯定辛勞，提醒執勤時要注意自身健康與安全。圖／基市府提供

基隆市春節安全維護工作24日起展開，基隆市長林右昌、副市長林永發和基隆市議長蔡旺璉、副議長林沛祥等人，昨晚分頭慰問各行政區出勤同仁，肯定警察與協勤民力的辛勞。林右昌提醒大家執勤時，也要注意自身健康與安全。

今年因為疫情影響，基隆首長聯合慰問行程較往年簡化，除取消行前勤務教育，各單位也都只派出少數代表接受慰問。

林右昌由市警局長劉耀欽、基隆市警察之友會理事長柯孫達陪同，立委蔡適應也同行，前往交通隊、義交大隊及警四分局致贈慰問品與慰問金。

林右昌說，今年慰問行程規模縮小，但大家對於警、消、憲兵、義警民防及守望相助隊等出勤警民力的關心不變，他除了代表市府感謝大家的辛苦，也希望大家在認真執勤的同時，一定要注意自身的健康與安全。

基隆市長林右昌（左一）昨晚慰問春節安全維護工作出勤人員，肯定辛勞，提醒執勤時要注意自身健康與安全。圖／基市府提供
基隆市長林右昌（左一）昨晚慰問春節安全維護工作出勤人員，肯定辛勞，提醒執勤時要注意自身健康與安全。圖／基市府提供
基隆市長林右昌（右二）昨晚慰問春節安全維護工作出勤人員，肯定辛勞，提醒執勤時要注意自身健康與安全。圖／基市府提供
基隆市長林右昌（右二）昨晚慰問春節安全維護工作出勤人員，肯定辛勞，提醒執勤時要注意自身健康與安全。圖／基市府提供

基隆 林右昌 警察

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