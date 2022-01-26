基隆歷史建物舊漁會正濱大樓試點燈 小年夜起驚艷登場

基隆歷史建物舊漁會大樓修復工程完工，基隆市文化局今天宣布，30日農曆春節小年夜起，舊漁會正濱大樓將在夜間點燈《以光展演》，每晚6點到9點每半小時動態展演一次，時間約2分鐘，歡迎全台民眾春節期間來基隆，感受古蹟夜間之美。

文化局表示，繼要塞司令官邸、校官眷舍陸續進行夜間點燈，舊漁會正濱大樓已完成夜間照明建置後，30日起加入間點燈行列。

文化局長陳靜萍說，過去名為「水產館」的漁會正濱大樓，建築風格富含漁業色彩，從主入口遠看近似一條魚的魚頭，充分展現了大樓的漁業意象。從歷史價值來看，漁會正濱大樓作為過去台灣北部最重要的漁業行政中心，完整地保留了日治時期的建築特色及風格，在漁業文化傳承和象徵上，別具意義。

設計團隊以「光」與「生活」結合的觀點出發，將大樓的漁業產業意象呈現出來，彰顯此建築的平實、簡潔，並帶出漁業產業建築的特有象徵，創造漁事生活和在地居民的緊密連結。透過光效動態展演，演繹魚往前進的水紋流動感，建築在動與靜之間自然遊走，整棟建築佈光形式也隱喻著「魚」從海上來的豐盛收穫意涵。