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高雄+12「大量確診足跡曝光」 曾去特力屋、義享天地、渡輪站

基隆5處市場年前交管 仁愛市場旁道路特定時段車輛禁行

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
年節前市場人車變多，基隆市警局規畫29日到31日（除夕）在市場周邊道路執行交通疏導勤務，部分路段禁止車輛進入。圖／聯合報系資料照片
年節前市場人車變多，基隆市警局規畫29日到31日（除夕）在市場周邊道路執行交通疏導勤務，部分路段禁止車輛進入。圖／聯合報系資料照片

基隆市政府為了方便民眾採買年貨，維護市場秩序，公車處今天宣布「年貨專車」29日到31日發車，行駛成功市場、果菜市場及仁愛市場。市警局也宣布將在各地市場周邊加強交通疏導及違規停車驅離取締，維持交通順暢。

公車處表示，年貨專車1月29日到31日上午8點、9點、10點、11點、12點從公車總站發車，行駛路線為二信循環站→孝二路→成功陸橋→成功市場→安樂路→果菜市場→安樂路→成功市場→仁五路仁愛市場→愛三路→二信循環站→公車總站，方便民眾採買年貨。全票15元、半票8元，刷卡或投現金都可以。

市警局因應春節前市場會湧入大量購物人、車，29日30日上午8點到下午5點、31日（除夕）上午8點到下午2點，將在仁愛、成功、信義、南興、安樂市場周邊道路，執行交通疏導勤務，部分路段禁止車輛進入，請民眾配合。

警方今天公布各地市場道路管制方案如下：

仁愛市場：仁四路（愛三路至愛一路）、愛二路（仁二路至仁五路）禁止車輛進入。愛二路（仁三路至仁四路）汽車停車格開放貨車臨時卸貨，並加強周邊違停車輛驅離。

信義市場：信二路段單號（義六路至義七路）停車格禁停，信義區公所至力揚停車場入口供車輛停等入場，其餘規劃為行人徒步區。義六路信義君悅至柏悅府前道路開放機車臨停，信二路段雙號（234巷至義七路）供機車停放。

成功市場：成功一路107號前（郵局側）約15格機車停車格禁止停車，並加強周邊違停車輛驅離。

南興市場：不進行封街管制，派遣警力在崇智街與明德一路、光明路路口執行交通疏導。

安樂市場：安一路、樂一路口號誌上午9點到12點啟動三色號誌管制，觀音橋兩側放置交通錐管制人車分道，加強安一路沿線違規車輛驅離、舉發。

年節前市場人車變多，基隆市警局規畫29日到31日（除夕）在市場周邊道路執行交通疏導勤務，部分路段禁止車輛進入。圖／聯合報系資料照片
年節前市場人車變多，基隆市警局規畫29日到31日（除夕）在市場周邊道路執行交通疏導勤務，部分路段禁止車輛進入。圖／聯合報系資料照片
年節前市場人車變多，基隆市警局規畫29日到31日（除夕）在市場周邊道路執行交通疏導勤務，部分路段禁止車輛進入。圖／聯合報系資料照片
年節前市場人車變多，基隆市警局規畫29日到31日（除夕）在市場周邊道路執行交通疏導勤務，部分路段禁止車輛進入。圖／聯合報系資料照片

年貨 公車

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