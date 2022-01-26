感念醫院居家照護母親 宜蘭婦癌逝暖捐2長照服務專車

宜蘭縣91歲婦人尤林來有罹患腎臟病、失智症等慢性病，須長期臥床，2017年起接受陽明交大醫院的居家護理服務，迄今4年多。尤婦女兒尤秀儒這期間看到護理師對母親無微不至的照顧，自己去年癌逝；家屬遵循尤秀儒遺願，將她省吃儉用的積蓄約180萬元，購買2台長照服務專車，以她和父母的名義，農曆春節前的今天捐贈給陽明交大醫院。

因母親受到陽明交大醫院的居家服務，尤秀儒與護理師培養出深厚情感，相當感謝他們總是風雨無阻地到府照護和關心。53歲的她去年病逝後遺愛人間，家人依其心願，購買2台長照服務專車予院方，希望造福社會上更多需要的人。

居家護理所護理長吳富美表示，尤秀儒生活簡樸，生前全心照護其母尤林來有，每日親自熬煮營養補給品；2020年確診胃癌，她化療期間仍心繫媽媽，院方居家護理師透過通訊軟體，使其了解其照護狀況。

尤秀儒哥哥尤萬和今天在捐贈儀式說道，父母和妹妹受到陽明交大醫院照顧，父親在這住院、順其自然離開，媽媽由護理師居家照顧中。他提到，尤秀儒愛心真的很大，即使人不在也想到雙親，甚至交代要以他們的名字捐贈長照服務專車。

陽明交大醫院院長楊純豪表示，醫院的居家服務範圍廣，不少地方醫療資源缺乏，然而受限長照服務專車的數量，居家護理師到府服務常得相互協調。他感謝尤秀儒的愛心捐贈，2輛新車加入服務行列後，將有助於服務量能的提升。