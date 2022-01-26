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礁溪長榮鳳凰酒店5員工確診 延長封館清消1月29日復業
宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店爆發新冠疫情，原本酒店封館到26日，今天宣布再延長封館時間，直至1月29日復業，復業前所有員工會再進行一次PCR篩檢，以確保安全。
礁溪長榮鳳凰酒店1月23日出現第一位員工確診，經過顧客及員工全面近千人篩檢後，查出共5名員工確診，所有顧客的PCR檢測結果皆為陰性。
礁溪長榮鳳凰酒店表示，全力配合衛生主管機關，自主提高防疫規格，除了已經在1月23日、24日兩天進行全館內外徹底專業清消外、也將於26日、28日再安排兩次全館專業清消，努力提供顧客最安全的環境。
長榮鳳凰說，為了平安迎新年，決定延長封館時間直到1月29日復業，復業前長榮鳳凰所有員工將再進行PCR篩檢，努力把防疫做到最完善；復業後館內餐飲僅開放桂冠自助餐廳提供早餐、晚餐及宴會廳訂席桌菜服務，惟煙波亭火鍋及鳳凰軒港式料理暫停營業，另外調整休閒設施營業時間，可參考官網公告。
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