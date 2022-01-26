礁溪長榮鳳凰酒店5員工確診 延長封館清消1月29日復業

宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店爆發新冠疫情，原本酒店封館到26日，今天宣布再延長封館時間，直至1月29日復業，復業前所有員工會再進行一次PCR篩檢，以確保安全。

礁溪長榮鳳凰酒店1月23日出現第一位員工確診，經過顧客及員工全面近千人篩檢後，查出共5名員工確診，所有顧客的PCR檢測結果皆為陰性。

礁溪長榮鳳凰酒店表示，全力配合衛生主管機關，自主提高防疫規格，除了已經在1月23日、24日兩天進行全館內外徹底專業清消外、也將於26日、28日再安排兩次全館專業清消，努力提供顧客最安全的環境。