影／礁溪官方與民間聯手防疫大清消 提供安心旅宿環境

宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店出現疫情，使得民眾紛紛退房，整體約達三到四成，鄉公所今天與相關的觀光旅宿協會共同宣布，自即日起啟動定時環境大清消，過年期間防疫也不間斷，提供安心安全的旅宿環境，迎接遊子返鄉過節。

這波疫情對礁溪鄉的旅宿業者造成不小衝擊，之前西堤餐廳爆出疫情時，就有團客開始退訂，接著礁溪長榮鳳凰酒店日前5起確診，散客跟著退房。礁溪鄉長張永德與宜蘭縣觀光發展協會理事長王文新、旅館商業同業公會理事長張芳鳴與溫泉產業發展協會理事長林友信等三巨頭，展開官方民間聯手防疫行動。

鄉長張永德表示，礁溪好山好水，「觀光立鄉」一直是發展重心，春節期間鄉公所清潔隊不休息，每天定時定點在公共區域擴大消毒，他與各協會理事長也籲請業者、遊客、返鄉遊子及鄉親嚴守防疫規定，配合實聯制、戴口罩、勤洗手，大家平安過好年。

宜蘭縣觀光發展協會理事長王文新表示，原本過年期間很多飯店幾乎滿房，最近因疫情退房約三、四成，造成很大影響，業者與鄉公所加強清消動作，期盼重拾遊客的信心。

旅館商業同業公會理事長張芳鳴說，宜蘭處理這波疫情的隔離採檢動作相當快，目前從防疫單位提供訊息，5起確診者都是員工，疫情沒有擴大，請大家做好自身防疫，不要過度恐慌。

溫泉協會理事林友信說，除了各飯店加強清消外，伴手禮業戶內外空間也都有3天自主清消，員工採高規格自主管理，因應春節假期旅遊人流。