花蓮移工疫苗接種率73％ 縣府鼓勵完整接種

桃園亞旭電子廠爆發新冠疫情Omicron變異株群聚感染案，花蓮縣政府加強訪查移工宿舍，全縣約4500名移工，2劑疫苗接種率已73％，縣府鼓勵完整接種，依照規定施打疫苗，也避免群聚。

勞動部針對移工推動四大防疫應變措施，包括配合移工篩檢疫調、違反防疫指引落實裁罰、鼓勵移工完整施打疫苗，及加強宣導移工防疫觀念等。

縣府社會處在春節前，派員前往製造業工廠及社福類養護機構宣導防疫。社會處指出，勞動部四大防疫應變措施將優先協助聘僱移工人數達50人以上事業單位，近期內要求所聘移工全面快篩，後續持續規畫50人以下者重點快篩。

社會處長陳加富指出，縣內約有4500名移工，有1間聘僱移工人數達50人以上，截至18日，統計全縣移工疫苗接種率，第1劑接種率逾92％、第2劑逾73％，將配合衛生局設置的施打站，鼓勵雇主及仲介公司協助移工完整接種。

陳加富表示，為加強防疫安全，請移工攜帶個人身分證件，至指定施打站或1922平台登記，完整接種2劑、第3劑疫苗。中央近期配發快篩試劑，優先協助聘僱移工人數達50人以上的事業單位全面快篩。

陳加富呼籲，因應春節假期來臨，請雇主務必做好移工防疫措施，於休假期間、減少外出及群聚，勤洗手、載口罩，落實實聯制流程，隨時掌握移工健康狀況，並協助不適者就醫，全力防堵疫情擴散。