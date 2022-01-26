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台東市合江路口無號誌多年 村民今拉布條抗議！
台東市加路蘭部落連接省道台11線的合江路口，長年因無號誌燈，居民進出不僅遇交通事故風險高，遇到連續假日，進出更是困難重重，反映多次未果，居民今在路口處拉布條抗議。警局交通隊表示，今年將增設一組號誌燈，改善現況。
警局交通隊表示，經過現場會勘，確實對部落進出造成困擾，也會對省道台11線南下北上的車輛造成影響，因此，決定在路口處設置一組號誌燈，以管控車輛通行順暢，待經費核定，最快今年就能安裝上去，同時呼籲民眾行經該路口減速慢行。
「進出真的會怕！」陳姓居民說，這個路口往來車速都很快，從部落出去會有視線死角，看不到南下車輛，已經發生好幾次擦撞，反映很多次，但十幾年來都沒獲得改善，不得已拉布條抗議，希望獲得相關單位正視。
另黃姓居民說，路口靠近加路蘭遊憩區，每到連續假期，車流變多時，沒有號誌燈管控，部落車輛進出困難重重，有時候一等就要好幾分鐘，曾經過年期間有居民等了10分鐘，才順利轉入，但也造成北上車道大回堵。
參與會勘的縣議員林參天表示，合江路口真的很危險，若不設置號誌燈，發生重大車禍是遲早的事，慶幸警察局展現效率，當場允諾將設置號誌燈，他建議縣道安委員會應盤點全縣危險路口，並盡速改善，不要居民陳情抗議了，或犧牲性命了，才被動改善。
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