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基隆50公尺豎梯 今公布命名基隆塔「Keelung Tower」

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市政府今天宣布新建豎梯命名票選結果，「基隆塔」以5148票勝出。圖／基隆市政府提供
基隆市政府今天宣布新建豎梯命名票選結果，「基隆塔」以5148票勝出。圖／基隆市政府提供

基隆市政府新建豎梯成為市區新地標，並舉辦命名票選活動。市府今天公布票選結果，「基隆塔（Keelung Tower）」以5148票打敗「希望之塔（Hope Tower）」853票，因此決定將豎梯命名為基隆塔，做為海洋國門城市新地標。

基隆市長林右昌說，興建基隆塔是市政建設一大亮點，非常感謝民眾踴躍參與豎梯命名活動。今年4月即將舉辦城市博覽會，還會有更多建設成果呈現國人眼前，屆時要讓全國民眾看到基隆的蛻變，引領基隆成為「台灣的海洋國門城市」。

他說，一層一層的基隆塔Keelung Tower，慢慢升高，令人引頸期待。豎梯命名活動圓滿落幕，但基隆的建設不會停步。

基市府觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，豎梯除了正式命名活動，另辦理創意命名，大家用創意幫豎梯取了11個「小名」。比如「潮梯」，用潮流T恤諧音，真的是好潮的豎梯。還有取名為「轟動五○」，加入50公尺的高度概念。其他為基隆豎梯、North Star、基隆之眼、Keelung Top、山海梯、基隆山海豎梯、Top Keelung、晴天塔、山海天梯，天馬行空創意為基隆注入不少活力。

曾姿雯說，農曆新年即將到來，新的建設嶄露光芒，新的一年也會有新氣象。市府日前公布洋溢朝氣蓬勃意象的城市新Logo K，綠色代表山城、黃色象徵活力、中間的黑色是代表基隆過去盛產的煤礦、紅色代表熱情、藍色則是基隆港與海洋。Logo K下方文字A city full of...…，則留給大家填上，各自對這座城市的想像。

基隆市政府今天宣布新建豎梯命名票選結果，「基隆塔」以5148票勝出。圖／基隆市政府提供
基隆市政府今天宣布新建豎梯命名票選結果，「基隆塔」以5148票勝出。圖／基隆市政府提供
基隆市政府今天宣布新建豎梯命名票選結果，「基隆塔」以5148票勝出。圖／基隆市政府提供
基隆市政府今天宣布新建豎梯命名票選結果，「基隆塔」以5148票勝出。圖／基隆市政府提供
基隆市政府今天宣布新建豎梯命名票選結果，「基隆塔」以5148票勝出。圖／基隆市政府提供
基隆市政府今天宣布新建豎梯命名票選結果，「基隆塔」以5148票勝出。圖／基隆市政府提供
基隆市政府今天宣布新建豎梯命名票選結果，「基隆塔」以5148票勝出。圖／基隆市政府提供
基隆市政府今天宣布新建豎梯命名票選結果，「基隆塔」以5148票勝出。圖／基隆市政府提供

基隆港 林右昌

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