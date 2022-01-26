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花蓮玉里臭豆腐漲價了 老闆：黃豆漲太兇撐不住

中央社 / 花蓮縣26日電

花蓮玉里鎮知名「橋頭臭豆腐」今年元旦起悄悄漲價了，大盤的份量變少且漲為100元，小盤的價錢維持60元但減少1塊臭豆腐；楊老闆說，因為原料黃豆漲太兇，已經忍很久「撐不住了」。

全球海運塞港，導致進口黃豆遲到，「國民美食」臭豆腐連帶受影響而漲價，玉里「橋頭臭豆腐」原本大份6片90元，小份4片60元，元旦起貼出告示，大份5片100元，小份3片60元，讓民眾哀嚎「萬物皆漲，唯獨薪水難漲」。

老闆楊德彬接受中央社記者訪問表示，黃豆一直漲價，30公斤一包新台幣770元漲到970元時忍住不敢調漲，去年11月續漲到1100元，又碰上海運塞港，黃豆進不來，他只好以更高價向盤商搶購，所以已經「撐不住了」。

調漲之後也與花蓮市的分店兩處價格一致，楊德彬說，「5年前改為自己製作臭豆腐，使用加拿大進口的非基改黃豆，品質能更穩定」。

營業超過半世紀的玉里橋頭臭豆腐，配菜除了大家習慣的台灣泡菜，還加入白蘿蔔絲和九層塔提味，並且使用3個溫度各異的油鍋輪流炸一遍，吃起來外酥內嫩，爽口不油膩，「臭」味亦飄香，除了在地人百吃不膩，也成為觀光客排隊的名店。

人潮多到必須抽號碼牌等候，楊德彬表示，今年開始營業時間提早，來客數更多。2年前在花蓮市新天堂樂園區貨櫃屋開分店，因為租約到期，去年底搬遷到市區和平路，空間更佳，讓花蓮北區民眾也能就近品嚐。

臭豆腐 花蓮 漲價

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