花蓮太平洋燈會雙展區 即日起展出至3/6

迎接農曆春節，花蓮縣政府即日起至3月6日在太平洋公園南濱段、壽豐鄉鯉魚潭風景區舉辦太平洋燈會，以「虎」為設計主題，因應COVID-19疫情，燈會採人數總量管制。

花蓮縣政府觀光處發布新聞資料，太平洋燈會自今天起至3月6日，僅除夕（31日）暫停展出，鯉魚潭展區為日間展區，上午9時30分至下午5時30分，每30分鐘有紅面鴨結合水舞演出，水上舞台還有虎年吉祥物、燈籠牌坊供民眾拍照打卡。

太平洋公園主燈區則有「福星高照」虎年主燈及8個展區，花蓮縣政府觀光處長張志翔表示，燈座以植木與光球布置，白天是大型視覺裝置藝術，晚間是提燈藝術，8個展區分別結合虎及在地文化、石材紋理，展現老虎泛舟、海釣、搗麻糬、欣賞原住民織布等模樣。

觀光處指出，活動期間提供2條接駁車路線，自下午5時30分至晚間10時每30分鐘發車，分別為「太平洋公園→藍天麗池飯店→花蓮火車站→麗翔飯店→太平洋公園」及「太平洋公園→Kadda飯店→煙波飯店→翰品酒店→美侖飯店→福容飯店→麗軒飯店→東旭飯店→太平洋公園」。

花蓮縣政府觀光處長張志翔透過新聞稿表示，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，參觀民眾由大門入口及北側入口進入，需遵守實聯制、手部酒精消毒、禁止飲食及總量管制2500人等防疫措施。

花蓮縣政府今天晚間舉行燈會開幕活動，晚間6時開放民眾排隊，6時30分發放888禮物，晚間7時起由YOYO家族等表演團體接力演出。