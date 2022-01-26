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疫情升溫！ 台東市今宣布取消元宵晚會及煙火之夜

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東市南京路靜態的燈區活動仍會保留舉辦，但現場會依中央防疫指引管制，包括人數管控、實聯制登記、全程戴口罩及消毒，嚴禁大小朋友觸碰燈體，現場僅提供賞燈及拍照打卡，記者尤聰光／攝影
台東市南京路靜態的燈區活動仍會保留舉辦，但現場會依中央防疫指引管制，包括人數管控、實聯制登記、全程戴口罩及消毒，嚴禁大小朋友觸碰燈體，現場僅提供賞燈及拍照打卡，記者尤聰光／攝影

國內本土疫情持續升溫，繼台東市天后宮取消「元宵神明遶境」、玄武堂和邯鄲堂取消「炸寒單」活動，台東市公所今天也宣布取消重頭戲「元宵晚會」及「煙火之夜」，不過，市長張國洲說仍會保留靜態的燈區活動，但民眾須配合防疫措施。

張國洲說，要取消規畫好的元宵節活動，確實是很難的決定，畢竟元宵節是台東市重要的觀光文化亮點，但過內疫情嚴峻，為降低群聚感染風險，避免出現防疫破口，這幾天經過團隊討倫後，決議取消2月11日元宵晚會和19日煙火之夜。

他說，南京路的靜態的燈區活動仍會保留舉辦，但現場會依中央防疫指引管制，包括人數管控、實聯制登記、全程戴口罩及消毒，嚴禁大小朋友觸碰燈體，現場僅提供賞燈及拍照打卡，公所也會派員在現場指導及監督，呼籲民眾配合防疫。

國內本土疫情持續升溫，台東市長張國洲今天宣布取消重頭戲「元宵晚會」及「煙火之夜」。記者尤聰光／攝影
國內本土疫情持續升溫，台東市長張國洲今天宣布取消重頭戲「元宵晚會」及「煙火之夜」。記者尤聰光／攝影

台東 元宵節 疫情

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