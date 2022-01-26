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民進黨「台灣正青」宜蘭代表 黃惠慈拚黨內縣議員提名

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
民進黨在多個縣市共推出11名青年議員擬參選人，組成「台灣正青」。圖／黃惠慈提供
民進黨在多個縣市共推出11名青年議員擬參選人，組成「台灣正青」。圖／黃惠慈提供

民進黨在多個縣市共推出11名青年議員擬參選人，組成「台灣正青」。其中，交通部長林佳龍推薦的宜蘭代表為28歲黃惠慈，昨天正式宣布爭取黨內宜蘭市選區的縣議員提名。黃惠慈表示，自己是土生土長宜蘭人，求學階段不曾離開宜蘭市，加上過去4年國會歷練，希望為家鄉帶來改變，因此「決定要嫁給宜蘭！」

黃惠慈來自單親家庭，從小家境辛苦，家族也沒有政治背景。她說，4年前連里長是誰都不知道，誤打誤撞走入政治路，擔任立法委員陳歐珀國會助理，學習公共事務、選民服務。

深耕宜蘭地方期間，黃惠慈會代表陳歐珀出席活動行程，也會處理選民服務案件。她說，從與鄉親互動中，深切感受家鄉的溫暖人情味，「對我來說，這早已不是工作，而是我的人生。」

求學階段不曾離開宜蘭市的黃惠慈說，這些年看著城市不斷地進步與發展，它的進步不只保持傳統在地文化，也必須挹注創新活力。她有感於生活每個環節與政治脫不了關係，在一路受到各界相助下，決定付出行動，首先就是爭取民進黨內縣議員提名，「做這決定真的需要很勇敢，這次我要嫁給宜蘭。」

民進黨、交通部長林佳龍推薦「台灣正青」的宜蘭代表黃惠慈。圖／黃惠慈提供
民進黨、交通部長林佳龍推薦「台灣正青」的宜蘭代表黃惠慈。圖／黃惠慈提供
民進黨推「台灣正青」，宜蘭代表28歲黃惠慈將力拚黨內縣議員提名。圖／黃惠慈提供
民進黨推「台灣正青」，宜蘭代表28歲黃惠慈將力拚黨內縣議員提名。圖／黃惠慈提供
深耕宜蘭期間，黃惠慈（左2）關心地方道路的交通問題。圖／黃惠慈提供
深耕宜蘭期間，黃惠慈（左2）關心地方道路的交通問題。圖／黃惠慈提供

宜蘭 民進黨 陳歐珀

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