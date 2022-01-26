民進黨「台灣正青」宜蘭代表 黃惠慈拚黨內縣議員提名

民進黨在多個縣市共推出11名青年議員擬參選人，組成「台灣正青」。其中，交通部長林佳龍推薦的宜蘭代表為28歲黃惠慈，昨天正式宣布爭取黨內宜蘭市選區的縣議員提名。黃惠慈表示，自己是土生土長宜蘭人，求學階段不曾離開宜蘭市，加上過去4年國會歷練，希望為家鄉帶來改變，因此「決定要嫁給宜蘭！」

黃惠慈來自單親家庭，從小家境辛苦，家族也沒有政治背景。她說，4年前連里長是誰都不知道，誤打誤撞走入政治路，擔任立法委員陳歐珀國會助理，學習公共事務、選民服務。

深耕宜蘭地方期間，黃惠慈會代表陳歐珀出席活動行程，也會處理選民服務案件。她說，從與鄉親互動中，深切感受家鄉的溫暖人情味，「對我來說，這早已不是工作，而是我的人生。」