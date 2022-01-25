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花蓮縣衛生局在車站前設接種站 盼增疫苗覆蓋率
花蓮縣衛生局統計，截至24日上午10點，花蓮民眾接種第1劑者有74.8%，打第二劑者為66.8％，追加劑則只有15.6％，皆略低於全國。因此，衛生局在花蓮車站出口設立疫苗接種站，不管是返鄉、北上民眾，都可以隨到隨打，盼增加疫苗覆蓋率。
衛生局長朱家祥表示，車站春節連假期間的頭尾3天通常是人最多的時候，特別在1月28日至30日、2月4日至6日，在花蓮車站前站出口設立新冠疫苗接種站。只要年滿18歲的民眾帶健保卡、身分證及小黃卡，就可以到車站的接種站施打BNT疫苗，隨到就能隨打。
另外，自1月26日至30日，衛生局在花蓮年貨大街的舞台前側設置疫苗施打站，在年關最後5天的下午4點30分到晚上7點30分，鼓勵民眾可在逛年貨之餘，挽袖接種BNT疫苗。花蓮在春節依照中央規畫，暫停疫苗接種，初四才會恢復；過年期間視疫情發展，滾動式調整各項防疫措施。
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