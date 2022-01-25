宜警製春節行車用路「大補帖」兼作臨時停車牌
春節9天連假周末登場，宜蘭縣政府警察局嚴陣以待，不只製作「2022春節行車用路大補帖」，還將投入8800人次警民力，加強國道5號、蘇花改、重要道路、熱門景點、市場，以及廟宇周邊交通疏導管制，同時安排交通快打警力，以因應突發狀況。
為迎接9天連假，宜蘭縣政府警察局製作「2022春節行車用路大補帖」，正面整合5個分局臉書粉絲團、高速公路1968、省道即時路況、車禍現場拍照錄影五原則，以及固定式科學儀器執法設備設置地點，並用QR Code形式呈現，方便民眾隨時掌握交通資訊。
縣府交通警察隊說，大補帖背面貼心設計成臨時停車牌，用路人可在空白處填寫電話號碼；民眾可至轄內礁溪、宜蘭、羅東、三星和蘇澳分局領取使用，數量有限。另外，警方假期每天都會安排專人與警廣即時連線，提供民眾最新路況資訊。
宜蘭警方提到，春節期間執法不打烊，親朋好友歡聚飲酒時，互相提醒別心存僥倖而酒駕上路；呼籲用路人，若發生A3類道路交通事故（車能動、人沒事），雙方當事人拍照、確認無誤後，應立即將車輛移置道路兩側、不妨礙交通的地方，避免車流回堵、壅塞。
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