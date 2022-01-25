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花蓮玉里吉能能麥部落聚會所動土 預計6月完工
花蓮縣獲行政院核定逾4億5000萬元興建30座部落聚會所，已完工7座，玉里鎮「吉能能麥部落聚會所」趕在過年前開工，預計6月完工，屆時除了吉能能麥部落，璞石閣及吉拉拉賽兩個沒有聚會所的部落也可以共用。
吉能能麥部落聚會所由行政院花東永續發展基金及原住民族委員會核定補助規畫費90萬元及工程費805萬4000元，頂部規畫防火的鋼瓦屋頂，鋼柱、鋼梁則採洗石子繪製具部落意象的圖騰，24日動工，原民會主委夷將‧拔路兒Icyang‧Parod、立委鄭天財、花蓮縣政府原住民行政處長陳建村、玉里鎮長蔡秋龍及副議長潘月霞等多位議員，及多位地方代表、部落頭目、里長出席。
玉里鎮公所邀請吉能能麥部落頭目莊秋喜以阿美族傳統儀式祈福，祈求施工過程順利。
夷將Icyang說，為了加速興建部落聚會所，行政院運用花東基金先後核定花蓮縣政府，從民國105年至112年辦理兩期「花蓮縣部落聚會所興建計畫」，總計核定4億5729萬元，由各公所執行要興建30座部落聚會所。
夷將Icyang表示，目前已完成新城鄉北埔與順安、吉安鄉慶豐、秀林鄉民有（陶樸閣）、卓溪鄉中平、花蓮市華東（大本）及萬榮鄉馬遠共7座部落聚會所，吉能能麥預計今年6月完工，期許鎮公所掌握工程進度及施工品質，讓聚會所順利完成，造福部落族人。
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