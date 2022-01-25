快訊

帛琉泡泡破滅 每日+72確診 指揮中心宣布：即起升三級

過年前先預約疫苗！1922平台明起開放第21期 2/7開打

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆信義市場年貨人潮 29到31日增機車臨停百格禁擺攤

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
因應基隆信義市場人潮，29到31日增機車臨停百格禁擺攤。記者游明煌／翻攝
因應基隆信義市場人潮，29到31日增機車臨停百格禁擺攤。記者游明煌／翻攝

基隆市信義市場往年過年前夕都有大批購買年貨人潮，不僅會造成大堵車，機車也無處可停，議員和基隆港務局協調在育成中心騎樓闢設臨停車位，也獲警方同意，將在29、30、31日3天期間提供機車族停車，預計可停放100輛機車，但嚴禁設攤，警方會嚴格取締。

議只韓世昱表示，基隆巷道窄又單行道，過年傳統市場周邊交通大打結，尤其信義市場過年前3天都動彈不得，機車停車亂象，為了提早因應，商借港務局育成中心前面公共空間，29、30、31日3天期間提供機車族臨停。

韓世昱、義昭里長童冠睿今天上午邀請港務分公司、警政單位、信義市場等單位針對民眾春節採購機車停車大量需求研商如何解決。警方同意協助製作明顯牌示做好交通秩序維持，並增派便衣警察強力防止扒手趁人潮多扒竊。

韓世昱表示，歡迎市民春節至信義市場採購年貨，信二路、義七路交叉口有規畫便利的機車專用停車空間，解決往年一位難求的回題。

信義市場春節採購機車專用停車空間開放時間，1月29到30日，每日上午6時到下午5時，1月31日除夕上午6時到下午3時。

因應基隆信義市場人潮，29到31日增機車臨停百格禁擺攤。記者游明煌／翻攝
因應基隆信義市場人潮，29到31日增機車臨停百格禁擺攤。記者游明煌／翻攝

基隆港 春節 年貨

延伸閱讀

春節大溪景點走春交通看這裡 桃警交通錐分隔疏導並行

威海舊營舍開拆 林右昌：軍港西遷重要里程碑

威海營區莒光樓等開拆 林右昌：軍港西遷重要里程碑

國防部說明國軍醫院春節期間門診時間

相關新聞

年節車多 宜蘭縣府協調蘇澳港碼頭、15所學校開放停車

今年農曆春節有9天連假，宜蘭縣政府為因應返鄉民眾及遊客停車需求，協調蘇澳港調撥11及12碼頭停車、開放15所國中小學停車...

地上33層基隆最高樓演練 模擬7樓電影院大火雲梯車救援

基隆市最高樓層為信一路基隆皇冠大樓，地上有33層、地下7層，為複合式商業大樓，也是基隆市廟口附近著名的店舖商場，由於年關...

基隆信義市場年貨人潮 29到31日增機車臨停百格禁擺攤

基隆市信義市場往年過年前夕都有大批購買年貨人潮，不僅會造成大堵車，機車也無處可停，議員和基隆港務局協調在育成中心騎樓闢設...

威海營區莒光樓等開拆 林右昌：軍港西遷重要里程碑

位基隆港東4、5號碼頭的威海營區舊營舍，今天開始第一階段拆除工程，包括莒光樓、中正堂、海練館等，市長林右昌與基隆港務分公...

台灣大與87位志工連線 連續15年溫暖花蓮獨居長輩

台灣大哥大與一粒麥子基金會連續15年共同舉辦｢花蓮獨居長輩關懷活動」，台灣大基金會董事暨執行長劉麗惠與3位志工代表親赴花...

花蓮垃圾車裝消毒噴霧裝置 提升防疫措施

本土疫情嚴峻，過去曾發生鄰居倒垃圾就染疫的情況，花蓮縣環保局為維護清潔隊員和倒垃圾民眾安全，補助167萬元輔導各鄉鎮市公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。