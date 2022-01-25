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基隆信義市場年貨人潮 29到31日增機車臨停百格禁擺攤
基隆市信義市場往年過年前夕都有大批購買年貨人潮，不僅會造成大堵車，機車也無處可停，議員和基隆港務局協調在育成中心騎樓闢設臨停車位，也獲警方同意，將在29、30、31日3天期間提供機車族停車，預計可停放100輛機車，但嚴禁設攤，警方會嚴格取締。
議只韓世昱表示，基隆巷道窄又單行道，過年傳統市場周邊交通大打結，尤其信義市場過年前3天都動彈不得，機車停車亂象，為了提早因應，商借港務局育成中心前面公共空間，29、30、31日3天期間提供機車族臨停。
韓世昱、義昭里長童冠睿今天上午邀請港務分公司、警政單位、信義市場等單位針對民眾春節採購機車停車大量需求研商如何解決。警方同意協助製作明顯牌示做好交通秩序維持，並增派便衣警察強力防止扒手趁人潮多扒竊。
韓世昱表示，歡迎市民春節至信義市場採購年貨，信二路、義七路交叉口有規畫便利的機車專用停車空間，解決往年一位難求的回題。
信義市場春節採購機車專用停車空間開放時間，1月29到30日，每日上午6時到下午5時，1月31日除夕上午6時到下午3時。
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