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基隆最高樓火災演練 場面逼真守護民眾過好年

中央社 / 基隆25日電

基隆市消防局今天在基隆市最高大樓「麗榮皇冠」舉辦演練，模擬7樓電影院發生火災，場面逼真，消防局盼透過演習讓市民重視公共安全，同時展現救災能量，守護民眾過春節。

消防局發布新聞稿表示，農曆年將近，各商場和公共場所人潮勢必增多，相對也增加災害發生風險，消防局為維護民眾安全，上午10時在信一路的麗榮皇冠大樓舉辦春節期間加強火災搶救演練。

消防局指出，演練的大樓為地上33層、地下7層混凝土建築物，為複合式商業大樓，也是基隆市廟口附近著名店舖商場，這次模擬7樓電影院發生火災，內部員工發現後立即啟動自衛消防編組進行滅火、通報及避難引導，但火勢仍太大無法撲滅。

消防局接獲報案，立即派遣各式救災救護車輛到場，總計動員各式救災車輛17輛、人員35名，抵達現場後立即成立救災指揮站並執行任務分工，其中包含人命搜救、通風滅火、雲梯車人命救援及消防水線射水滅火等搶救作為，過程中也模擬民眾受傷情境，藉此檢視場所員工自衛消防編組應變及顧客疏散逃生動線。

消防局長陳龍輝表示，過年期間會有許多民眾外出遊玩，或是到公共場所消費，希望透過這次演習讓大家重視公共安全，並展現消防局救災能量、設備操作和雲梯車使用靈活度，希望保護民眾平安度過新年假期。

基隆 火災 演習

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