威海舊營舍開拆 林右昌：軍港西遷重要里程碑

位於基隆港東4、5號碼頭的威海營區舊營舍，今天開始第1階段拆除工程，基隆市長林右昌出席開工典禮表示，這代表軍港西遷的重要里程碑。

「威海營區莒光樓、中正堂及海練館拆除工程」祈福暨開工典禮上午在基隆港東5碼頭舉行，林右昌、基隆港務分公司總經理高傳凱、立法委員蔡適應及海軍131艦隊長曾安國等人參與，一同見證軍港西遷重要里程碑。

林右昌致詞表示，他是抱著激動與感動的心情參與典禮，這代表軍港西遷的重要里程碑，依照期程將在今年完成軍港西遷計畫，在他的任內能夠完成這項基隆重大的城市歷史轉變，他覺得非常光榮，代表大家這幾年的辛苦有了豐碩的成果。

林右昌說，基隆軍港西遷能順利進行，要感謝總統蔡英文的力挺，加上前參謀總長黃曙光和行政院的全力支持，以及海軍、台灣港務股份有限公司的協助，從計畫核定到正式執行過程，立法委員蔡適應的協調更是功不可沒。

林右昌指出，威海營區拆除後，將可提供基隆市中心區發展的一大腹地，市府也積極與港務公司協調未來的發展方向，並配合提出相關都市計畫的變更工作，相信會把市中心區域打造成為基隆市港經濟發展的新動力。

蔡適應接受媒體聯訪表示，他參加立法院外交及國防委員會最重要目的就是推動基隆軍港遷移案，很高興在他擔任第1屆立委時軍港遷移案就能獲得重大突破，這是過去基隆歷任立委一直想推動但無法推動的事情。

蔡適應說，今天建物的拆除標誌著搬遷作業的開始，搬遷完畢後這處將有嶄新的面貌，相信會讓民眾更有感，軍事園區也能整合在一起，提升國軍整體戰力，對於基隆港作為重要軍事基地也是劃時代的一步。

基隆港務分公司透過新聞稿表示，預計今年6月完成拆除及鋪面整修，其餘營舍部分將配合海軍搬遷情形再分批辦理拆除工作，使現有港埠得以整合，並配合智慧旅運大樓、西岸旅運中心及國門廣場等重點設施，完善基隆港整體規劃藍圖，達到市、港、軍三贏目的。