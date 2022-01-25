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年節車多 宜蘭縣府協調蘇澳港碼頭、15所學校開放停車

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
過年返鄉人多車多，宜蘭縣政府交通處協調蘇澳港開放2個碼頭及移山路作為臨時停車場，全縣也有15所國中小學開放空間給民眾停車。圖／警方提供
過年返鄉人多車多，宜蘭縣政府交通處協調蘇澳港開放2個碼頭及移山路作為臨時停車場，全縣也有15所國中小學開放空間給民眾停車。圖／警方提供

今年農曆春節有9天連假，宜蘭縣政府為因應返鄉民眾及遊客停車需求，協調蘇澳港調撥11及12碼頭停車、開放15所國中小學停車場給民眾使用，除夕及大年初四路邊停車格免收費，警方將投入近千名警民力維護交通順暢。

宜蘭縣政府交通處今天在縣務會議說明春節連假交通預估，今年年假9天比較長，民眾應有充裕時間安排外出，所以預估前3天壅塞時間會比較短，除夕的市區車多，初一進香廟宇周邊湧現人車，大年初二各風景區開始出現遊客，初三雙向車流會達到最大量，初四到初六開始出現北上車流。

國5每天車流量預估7萬至7萬5000輛次，特別的是第一次沒有國5南下高乘載管制，而是封閉國5石碇、坪林南下入口，請用路人留意；北上高乘載從初三到初六每天下午2點到9點，9天連假期間國5每天凌晨零時到5時全線暫停收費。

為鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具，東部地區1月29日至2月6日加開樹林往返花蓮優惠復興號共36班次，北宜車票100元、北花車票200元國；國道客運方面也可享有平日優惠價或原票價85折優惠；轉乘市區客運有一段票或基本里程免費；市區客運方面，春節連假期間紅線公車平均班次間隔為60分鐘、綠線公車尖峰班次約30至60分鐘、離峰班次約60至120分鐘。

連續假期間為因應南方澳龐大停車需求，縣政府協調蘇澳港調撥11、12碼頭及移山路作為臨時停車場，全縣也有15所國中小學開放空間給民眾停車，全部約可容納近400輛車，可多加利用。

連假 春節 高乘載管制

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