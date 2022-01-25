威海營區莒光樓等開拆 林右昌：軍港西遷重要里程碑

位基隆港東4、5號碼頭的威海營區舊營舍，今天開始第一階段拆除工程，包括莒光樓、中正堂、海練館等，市長林右昌與基隆港務分公司總經理高傳凱、立委蔡適應及海軍一三一艦隊長曾安國等人共同參與，見證軍港西遷的重要里程碑。

台灣港務股份有限公司基隆港務分公司規畫，基隆威海營區莒光樓、中正堂及海練館拆除工程工期160日曆天，預計今年6月完成拆除及鋪面整修，其餘營舍部分將配合海軍搬遷情形再分批辦理拆除工作，使現有港埠得以整合，並配合智慧旅運大樓、西岸旅運中心及國門廣場等重點設施，完善基隆港整體規劃藍圖，達到市、港、軍三贏目的。

林右昌說，基隆軍港西遷能夠順利進行，要感謝蔡總統力挺，再加上行政院、前任參謀總長黃曙光上將的全力支持，及海軍、港務公司的協助，從計畫核定到正式執行過程，蔡適應委員的折衝協調更是功不可沒。

林右昌表示，未來威海營區拆除之後，將可以提供基隆市中心區發展的一大腹地，市府也積極與港務公司協調未來的發展方向，並配合提出相關都市計畫的變更工作，相信會把市中心區域打造成為基隆市港經濟發展的新動力。

林右昌指出，今天工程代表軍港西遷的重要里程碑，依照期程將在今年完成軍港西遷計畫，在他的任內能夠完成這項基隆重大的城市歷史轉變，他覺得非常光榮，代表大家這幾年的辛苦有了豐碩的成果。

蔡適應則說，在他擔任第一屆立委時，軍港遷移案獲得重大突破和成功，這是歷任基隆立委想推動都無法推動的事情，在他上任的第一年，他和市長、總統、行政院長、海軍司令就相關議題取得共識，決定的軍港遷移案。