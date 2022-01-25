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花蓮垃圾車裝消毒噴霧裝置 提升防疫措施

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣環保局補助167萬元輔導各鄉鎮市公所垃圾車，購買裝設消毒噴霧裝置。圖／花蓮縣環保局提供
花蓮縣環保局補助167萬元輔導各鄉鎮市公所垃圾車，購買裝設消毒噴霧裝置。圖／花蓮縣環保局提供

本土疫情嚴峻，過去曾發生鄰居倒垃圾就染疫的情況，花蓮縣環保局為維護清潔隊員和倒垃圾民眾安全，補助167萬元輔導各鄉鎮市公所垃圾車，購買裝設消毒噴霧裝置，目前共有84輛垃圾車完成安裝使用，避免人員在垃圾壓縮破袋時受到病毒侵襲。

花蓮的垃圾車每周有5天到民眾家前清運垃圾，在一包包垃圾中內容物複雜，可能暗藏病毒而不自知。面臨新冠肺炎疫情，環保局表示，清潔隊員因執行清運作業時間長，因此輔導各鄉鎮市公所垃圾車裝設消毒噴霧裝置，以提高清潔隊員在垃圾清運作業時的防疫安全。

該消毒噴霧裝置皆裝設於垃圾車尾斗，當垃圾車在清運作業中壓縮垃圾破袋時，可立即使用該裝置噴灑漂白水，針對垃圾包立即消毒，以降低病毒感染風險，不僅保障第一線清潔隊員，也能維護倒垃圾民眾的健康安全，防疫措施做得更完善。

因垃圾車進行壓縮作業時有其危險性，環保局提醒民眾，看見垃圾車正在壓縮及消毒作業時，請民眾不要靠近垃圾車或是丟入垃圾，以免垃圾物品被彈出，或是被漂白水噴到眼睛，保護自身安全。環保局除了在垃圾清運服務上加強及完善防疫措施，降低感染風險之外，也請民眾協助配合，共同做好防疫工作。

花蓮目前有84輛垃圾車裝消毒噴霧裝置，提升防疫措施。圖／花蓮縣環保局提供
花蓮目前有84輛垃圾車裝消毒噴霧裝置，提升防疫措施。圖／花蓮縣環保局提供
民眾在倒垃圾時恐有染疫風險，花蓮垃圾車裝消毒噴霧裝置防疫。圖／花蓮縣環保局提供
民眾在倒垃圾時恐有染疫風險，花蓮垃圾車裝消毒噴霧裝置防疫。圖／花蓮縣環保局提供

垃圾車 疫情

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