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年前大紅包！台東14鄉鎮市獲花東基金補助1.7億元

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導
台東市果菜批發暨零售市場整修案，花東基金已通過補助、今年開始執行。記者卜敏正／攝影
台東市果菜批發暨零售市場整修案，花東基金已通過補助、今年開始執行。記者卜敏正／攝影

台東縣政府協助各鄉鎮市公所爭取花東基金，日前經行政院核定台東縣14鄉鎮市14項提案計畫，計畫包含台東市果菜批發暨零售市場攤販整修、達仁鄉南田村阿塱壹北端入口景觀改善，及關山鎮火車站廣場等，總經費新臺幣1億9728萬元，花東基金補助1億7134萬元，相關計畫將於今年開始執行。

台東縣各鄉鎮市公所去年7月提出14項計畫爭取花東基金補助，包括池上鄉建置大坡池鐵馬驛站、關山鎮改善火車站前廣場及老人活動中心環境、卑南鄉重建泰安公園、延平鄉鸞山湖暨周邊生態保育及數位環境建設、鹿野鄉親子共融式遊戲場公園營造、台東市果菜批發暨零售市場攤販整修工程。

大武鄉建置災害預警及通報數位系統、達仁鄉南田村阿塱壹北端入口景觀改善、東河鄉立托兒所閒置空間再利用、太麻里鄉泰和村多功能活動中心新建工程、成功鎮白守蓮觀光公園新建計畫、海端鄉建置山林教育基地暨農特產品品牌行銷、金峰鄉正興部落生活設施改善、長濱鄉長濱老街新風貌形象商圈營造計畫。

台東縣政府表示，縣長饒慶鈴與副縣長王志輝去年多次率縣府相關局處，至各計畫現地勘查，瞭解現地狀況與計畫執行方式，與公所當面溝通，期望各項計畫都能盡快執行、如期完成，要以快效率推動台東慢經濟施政願景。

相關計畫經縣府函報至行政院，並協助計畫修正及審查作業，行政院日前核定14個鄉鎮市所提案14項計畫，由花東基金補助1億7134萬元，在農曆年前台東縣14鄉鎮都得到了這份大紅包。

台東縣長饒慶鈴（右二）日前由台東市長張國洲（右一）陪同，到台東市果菜批發暨零售市場，視察市場攤販整修規畫。記者卜敏正／攝影
台東縣長饒慶鈴（右二）日前由台東市長張國洲（右一）陪同，到台東市果菜批發暨零售市場，視察市場攤販整修規畫。記者卜敏正／攝影
台東縣長饒慶鈴日前到台東市果菜批發暨零售市場，視察市場攤販整修規畫。記者卜敏正／攝影
台東縣長饒慶鈴日前到台東市果菜批發暨零售市場，視察市場攤販整修規畫。記者卜敏正／攝影

台東 行政院 火車站

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