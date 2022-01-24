綜藝大集合七堵慶濟宮錄影 民眾熱情、警察大頭娃娃入鏡

藝人胡瓜主持的節目「綜藝大集合」，今天到基隆市七堵慶濟宮參香錄影，警三分局把握機會入鏡，在農曆春節前宣導民眾採買年貨「錢財不露白」、「包包放胸前」、「背包不離手」，小心防竊，餐敘飲宴後切勿酒後駕車。

基隆警三分局春節期間加強宣導防扒、反詐騙和交通安全宣導，趁著民視節目「綜藝大集合」到七堵慶濟宮錄影，出動警察大頭娃娃與民同樂，在節目錄影過程熱情互動，向在場民眾及節目觀眾宣導「錢財不露白」、「包包放胸前」、「背包不離手」，採買年貨要慎防扒手。