聽新聞
test
0:00 / 0:00

綜藝大集合七堵慶濟宮錄影 民眾熱情、警察大頭娃娃入鏡

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
藝人胡瓜主持的節目「綜藝大集合」，今天到基隆市七堵慶濟宮參香錄影，基隆警三分局把握機會宣導防竊及勿酒後駕車。記者邱瑞杰／翻攝
藝人胡瓜主持的節目「綜藝大集合」，今天到基隆市七堵慶濟宮參香錄影，基隆警三分局把握機會宣導防竊及勿酒後駕車。記者邱瑞杰／翻攝

藝人胡瓜主持的節目「綜藝大集合」，今天到基隆市七堵慶濟宮參香錄影，警三分局把握機會入鏡，在農曆春節前宣導民眾採買年貨「錢財不露白」、「包包放胸前」、「背包不離手」，小心防竊，餐敘飲宴後切勿酒後駕車。

基隆警三分局春節期間加強宣導防扒、反詐騙和交通安全宣導，趁著民視節目「綜藝大集合」到七堵慶濟宮錄影，出動警察大頭娃娃與民同樂，在節目錄影過程熱情互動，向在場民眾及節目觀眾宣導「錢財不露白」、「包包放胸前」、「背包不離手」，採買年貨要慎防扒手。

春節期間常有聚會，警方也提醒民眾「醉不上道，最上道」，切勿酒後駕車。如果接獲疑似詐騙電話，勿急、勿躁、多思考、詳查證，有任何疑問可撥打報案專線110或反詐騙諮詢專線165查詢，歡度佳節。

藝人胡瓜主持的節目「綜藝大集合」，今天到基隆市七堵慶濟宮參香錄影，基隆警三分局把握機會宣導防竊及勿酒後駕車。記者邱瑞杰／翻攝
藝人胡瓜主持的節目「綜藝大集合」，今天到基隆市七堵慶濟宮參香錄影，基隆警三分局把握機會宣導防竊及勿酒後駕車。記者邱瑞杰／翻攝
藝人胡瓜主持的節目「綜藝大集合」，今天到基隆市七堵慶濟宮參香錄影，基隆警三分局把握機會宣導防竊及勿酒後駕車。記者邱瑞杰／翻攝
藝人胡瓜主持的節目「綜藝大集合」，今天到基隆市七堵慶濟宮參香錄影，基隆警三分局把握機會宣導防竊及勿酒後駕車。記者邱瑞杰／翻攝
藝人胡瓜主持的節目「綜藝大集合」，今天到基隆市七堵慶濟宮參香錄影，基隆警三分局把握機會宣導防竊及勿酒後駕車。記者邱瑞杰／翻攝
藝人胡瓜主持的節目「綜藝大集合」，今天到基隆市七堵慶濟宮參香錄影，基隆警三分局把握機會宣導防竊及勿酒後駕車。記者邱瑞杰／翻攝

詐騙 春節 基隆

延伸閱讀

基隆七堵煙火節停辦避免群聚 林右昌也不排送1元紅包行程

米可白睽違10年再接兒童節目 搭檔蔡昌憲飆台語

SJ銀赫確診後 宋智孝陰性仍須隔離10天

基隆七堵議員選舉 各政黨都有圖謀 民進黨辦初選推2人

相關新聞

鼓勵大眾運輸 春節連假搭乘葛瑪蘭客運最高優惠81折

葛瑪蘭客運在春節1月28日起至2月6日連假期間，提供往返宜蘭地區乘客優惠，最高可以省下52元，同時為了使遊客前往宜蘭地區...

綜藝大集合七堵慶濟宮錄影 民眾熱情、警察大頭娃娃入鏡

藝人胡瓜主持的節目「綜藝大集合」，今天到基隆市七堵慶濟宮參香錄影，警三分局把握機會入鏡，在農曆春節前宣導民眾採買年貨「錢...

花蓮青創中心邀藝術家創作 盼激勵創業青年發揮創意

花蓮青年發展中心透過駐地創作計畫，邀請在地青年藝術家盧俊翰，於青年新創基地白牆上創作，他以「白日夢」作為主題，將車棚轉變...

宜蘭傳藝新春美景超好拍 縣民免費入園、停辦擲筊大賽

宜蘭傳藝園區打造安心的遊園空間，嚴格執行防疫措施，決定停辦遊客喜愛的跋杯大賽，踩街活動也改為定點演出；迎接新年，初一到初...

基隆市公車換新裝 「K」城市logo取代藍天綠地和景點

基隆市公車處今天展示新塗裝的市公車，以白色為底，彩繪「K」城市logo，色彩簡潔亮麗。基隆市長林右昌說，新公車展現繽紛...

基隆七堵煙火節停辦避免群聚 林右昌也不排送1元紅包行程

基隆市長林右昌今天說，配合防疫，建議民眾年節期間減少不必要的群聚活動，市府新春團拜及七堵元宵嘉年華活動都已停辦，今年他也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。