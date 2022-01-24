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綜藝大集合七堵慶濟宮錄影 民眾熱情、警察大頭娃娃入鏡
藝人胡瓜主持的節目「綜藝大集合」，今天到基隆市七堵慶濟宮參香錄影，警三分局把握機會入鏡，在農曆春節前宣導民眾採買年貨「錢財不露白」、「包包放胸前」、「背包不離手」，小心防竊，餐敘飲宴後切勿酒後駕車。
基隆警三分局春節期間加強宣導防扒、反詐騙和交通安全宣導，趁著民視節目「綜藝大集合」到七堵慶濟宮錄影，出動警察大頭娃娃與民同樂，在節目錄影過程熱情互動，向在場民眾及節目觀眾宣導「錢財不露白」、「包包放胸前」、「背包不離手」，採買年貨要慎防扒手。
春節期間常有聚會，警方也提醒民眾「醉不上道，最上道」，切勿酒後駕車。如果接獲疑似詐騙電話，勿急、勿躁、多思考、詳查證，有任何疑問可撥打報案專線110或反詐騙諮詢專線165查詢，歡度佳節。
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