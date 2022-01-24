鼓勵大眾運輸 春節連假搭乘葛瑪蘭客運最高優惠81折

葛瑪蘭客運在春節1月28日起至2月6日連假期間，提供往返宜蘭地區乘客優惠，最高可以省下52元，同時為了使遊客前往宜蘭地區景點與在外遊子返鄉團圓，配合交通部轉乘優惠，可享持悠遊卡、一卡通等電子票證轉乘當地市公車及公路客運一段票免費或折抵21元，減少轉乘花費。

春節票價優惠舉例，板橋到羅東原票價170元，優惠價140元；台北到宜蘭原票價140元，優惠價115元，以上購票優惠可在葛瑪蘭客運官網或到葛瑪蘭各地售票櫃台預購優惠票，或購買當日車票，還能使用手機線上車票訂購，不必在現場櫃台前拎著大包小包排隊買票，出示QRcode即可乘車。

葛瑪蘭客運在尖峰時段提供每5到10分鐘一班車，經106乙路線分散疏運協助旅客由台北前往東部地區。交通部公路總局也有優惠加碼方案，凡於期限內持公司北宜國道客運來回票根及租車憑證正本，於返程搭乘國道客運時，可享票價優惠，詳細資訊請洽交通部公路總局官網。

此外，為紓緩連假期間返鄉花蓮地區的交通車潮，也可選擇購買公司及台鐵合作「鐵公路聯運票」，先由台北轉運站搭乘葛瑪蘭客運到羅東轉運站，再轉乘台鐵往花蓮，單程聯運僅222元，詳情說明請至網址連結查詢。