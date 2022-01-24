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振興經濟鼓勵地方消費 花蓮購物節25日起跑

中央社 / 花蓮縣24日電

花蓮購物節」明天起跑，花蓮縣政府推出超過百萬元獎項，提供花蓮出生的鄉親及現居花蓮的民眾為期12週的抽獎機會，期盼透過購物節振興各行各業，帶動經濟發展。

花蓮縣政府今天發布新聞資料表示，購物節活動自1月25日起至4月18日止，只要在花蓮縣內的活動特約店家消費單筆滿新台幣100元以上，即可獲得抽獎資格，登錄資格限身分證U開頭，或是在活動期間內戶籍已設立於花蓮的民眾，皆可登錄抽獎。

主辦單位青年發展中心召募特約店家，短短的5天已超過250家。縣府呼籲鄉親多多出門消費，疫情期間如不方便跨縣市或跨國旅遊，可以趁此機會到縣內各個鄉鎮市深度旅遊、購物、吃美食。

同時提醒民眾務必落實各項防疫措施，勤洗手、酒精消毒、戴好口罩。

青年發展中心執行長明良臻指出，活動響應環保及數位化趨勢，民眾利用店家專屬的QRcode登錄，每週將抽出Apple多項產品及花蓮米等獎品。

花蓮 青年

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