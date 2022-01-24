花蓮青創中心邀藝術家創作 盼激勵創業青年發揮創意
花蓮青年發展中心透過駐地創作計畫，邀請在地青年藝術家盧俊翰，於青年新創基地白牆上創作，他以「白日夢」作為主題，將車棚轉變為色彩繽紛的異想世界，為該基地增添活潑藝術氣息，成為最近具吸引力的打卡點。
盧俊翰是花蓮藝術家，喜愛用畫筆呈現東部的風景，受到花蓮青年創業中心邀請，利用油漆與壓克力顏料，前後花了10天在青創基地創作。他在基地停車棚白牆上，畫出雲朵、鳥兒、大山與大海，顏色鮮豔，讓人走入其中就像置身夢幻世界。
盧俊翰說，發現基地停車棚的空間和窗框有延續，因此在每個窗框做不同的設計，訂出主題為白日夢，特別呈現「飛天」的概念，並融入周圍的風景與場景，展現悠遊自在的天空，彷彿在空中做一場白日夢。
他認為，白日夢代表可發揮創意，就像青年創業的想法與創意，期許透過圖樣繽紛的創作，激勵大家展現天馬行空的想法，並能將其實體化。
花蓮縣政府表示，經整修經濟部標準檢驗局位在花蓮市美崙地區的舊辦公廳舍後，創立青年新創基地，是全台唯一24小時由公部門提供的青創進駐空間，提供辦公空間、創業諮詢窗口等服務，不限產業類別，9處辦公室為獨立空間，有約5至8坪大，皆是設有無線網路，每月租金約1000元，申請辦法可至「花蓮縣政府青年發展中心」網站查詢。
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