花蓮青創中心邀藝術家創作 盼激勵創業青年發揮創意

花蓮青年發展中心透過駐地創作計畫，邀請在地青年藝術家盧俊翰，於青年新創基地白牆上創作，他以「白日夢」作為主題，將車棚轉變為色彩繽紛的異想世界，為該基地增添活潑藝術氣息，成為最近具吸引力的打卡點。

盧俊翰是花蓮藝術家，喜愛用畫筆呈現東部的風景，受到花蓮青年創業中心邀請，利用油漆與壓克力顏料，前後花了10天在青創基地創作。他在基地停車棚白牆上，畫出雲朵、鳥兒、大山與大海，顏色鮮豔，讓人走入其中就像置身夢幻世界。

盧俊翰說，發現基地停車棚的空間和窗框有延續，因此在每個窗框做不同的設計，訂出主題為白日夢，特別呈現「飛天」的概念，並融入周圍的風景與場景，展現悠遊自在的天空，彷彿在空中做一場白日夢。

他認為，白日夢代表可發揮創意，就像青年創業的想法與創意，期許透過圖樣繽紛的創作，激勵大家展現天馬行空的想法，並能將其實體化。