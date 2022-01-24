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宜蘭傳藝新春美景超好拍 縣民免費入園、停辦擲筊大賽

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭傳藝園區的新春戶外裝置「喜花開」，很適合遊園美景拍一波。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供
宜蘭傳藝園區的新春戶外裝置「喜花開」，很適合遊園美景拍一波。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供

宜蘭傳藝園區打造安心的遊園空間，嚴格執行防疫措施，決定停辦遊客喜愛的跋杯大賽，踩街活動也改為定點演出；迎接新年，初一到初五延長夜間營運，宜蘭縣民初一到初六只要出示身分證、說出通關密語即可免費入園，園區美景好看好拍，還有新春特別表演。

國立傳統藝術中心副主任周雅菁表示，傳藝園區充滿年味，在文昌街「百福道」懸吊百餘個筆墨橫姿、變幻萬千的虎字加上鮮豔虎斑紋，繽紛光影落在文昌街，行人漫步其中，感受滿滿福氣。

此外，月河畔「喜花開」是藝術家林靖格展現竹編工藝，將竹堅韌耐久的特質轉化為柔美花型，運用6萬多片竹篾手工編製成謝籃，打造130株搖曳生姿的謝籃喜花，園區全新的網美景點，走春超好拍。

初一到初五延長夜間營運到晚上8點，歡迎來欣賞唐美雲歌仔戲閃耀青年團與人間國寶小咪老師領銜演出的精彩夜秀《慈降太平》；初一至初六，宜蘭縣民只要憑身分證並說出通關密語「最有年味在傳藝」即可免費入園。

請遊客配合實聯制、佩戴口罩、量體溫、手部消毒、人數總量控管，針對各室內場館將訂定容留人數管制，展演場館及餐飲櫃位均採實聯制，每天至少2次園區定時消毒，並針對遊客易接觸的裝置加強清消，讓大家安心遊園。

「喜花開」是藝術家林靖格的創作，以竹編工藝將竹堅韌耐久的特質轉化為溫暖柔美花型。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供
「喜花開」是藝術家林靖格的創作，以竹編工藝將竹堅韌耐久的特質轉化為溫暖柔美花型。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供
「最有年味在傳藝」宜蘭傳藝園區初一到初六宜蘭縣民免費入園，還能欣賞唐美雲歌仔戲。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供
「最有年味在傳藝」宜蘭傳藝園區初一到初六宜蘭縣民免費入園，還能欣賞唐美雲歌仔戲。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供
百福道變幻萬千的「虎」字，加上鮮豔虎斑紋，天晴時繽紛光影落在文昌街，來到傳藝必遊必拍。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供
百福道變幻萬千的「虎」字，加上鮮豔虎斑紋，天晴時繽紛光影落在文昌街，來到傳藝必遊必拍。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供

宜蘭 實聯制 身分證

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