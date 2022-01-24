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基隆市公車換新裝 「K」城市logo取代藍天綠地和景點

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市公車處今天展示市公車新的塗裝，以白色為底，彩繪「K」城市logo，色彩簡潔亮麗。記者邱瑞杰／攝影
基隆市公車處今天展示市公車新的塗裝，以白色為底，彩繪「K」城市logo，色彩簡潔亮麗。記者邱瑞杰／攝影

基隆公車處今天展示新塗裝的市公車，以白色為底，彩繪「K」城市logo，色彩簡潔亮麗。基隆市長林右昌說，新公車展現繽紛的基隆城市意象與氛圍，在路上行駛將最好的宣傳大使，讓大家對基隆市的印象改觀。

林右昌今天下午在基隆火車站南站，搭乘新塗裝的中型巴士，一路開到仁二路公車循環站，下車後肯定市公車全新內裝及彩繪外觀，可提供民眾更好的公共運輸服務品質，並展現新的城市意象。

基隆市今年4月舉辦城市博覽會，林右昌說，新的公車代表全新城市意象，跟過去較暗沉的顏色，相對更為明亮，讓人有耳目一新的感覺。

基隆市購買12輛中巴都將以新的彩繪圖案交車，2月採購的6輛低地板大型公車也是新的塗裝。營運中67輛低地板公車，會在6月底前改成新的「K」城市塗裝，其他市公車汰舊換新再陸續更新，在市區道路呈現全新視覺效果。

基隆市公車處長陳新埤表示，公車原有外觀彩繪約20年前設計，因基隆多雨潮濕，車身容易銹蝕。為延緩車輛銹蝕老化，並讓市民及來基隆的觀光客感受基隆煥然一新、欣欣向榮的變化，配合城市品牌主視覺重行塗裝。

公車處說，目前已有4輛新中巴交車，安排行駛107、R86及支援路線。另8輛中巴近日也會交車，加入營運路線，提供民眾上下班、採買、就學等運輸服務，到時候和平島、海科館、情人湖等路線乘客，都可看到及搭乘到新公車。

基隆市公車處今天展示市公車新的塗裝，以白色為底，彩繪「K」城市logo，色彩簡潔亮麗。記者邱瑞杰／攝影
基隆市公車處今天展示市公車新的塗裝，以白色為底，彩繪「K」城市logo，色彩簡潔亮麗。記者邱瑞杰／攝影
基隆市公車原有外觀彩繪約20年前設計，繪畫各地景點圖案及海洋意象。記者邱瑞杰／攝影
基隆市公車原有外觀彩繪約20年前設計，繪畫各地景點圖案及海洋意象。記者邱瑞杰／攝影

公車 基隆 林右昌

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